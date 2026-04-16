La Municipalidad de Porvenir impugnará la sentencia laboral del juzgado de Porvenir por el caso de Nataly Vivar

Tras análisis del fallo, la Municipalidad concluye que deducirá un recurso de nulidad porque es jurídicamente procedente, éticamente correcto y humanamente necesario, para proteger a quienes fueron víctimas conforme al proceso sumarial que no fue objeto de reproche por parte del tribunal, indica el jefe comunal.

La Municipalidad de Porvenir reafirmó el sumario administrativo que concluyó con la destitución de la ex secretaria municipal Nataly Vivar, luego de que un reciente fallo judicial ordenara su eventual restitución, generando preocupación tanto en la administración como en los funcionarios del municipio.

De acuerdo a los antecedentes jurídicos analizados por la defensa municipal, el propio tribunal reconoce expresamente que la investigación sumarial se llevó a cabo conforme a la normativa vigente, sin cuestionar los hechos acreditados durante el proceso. Dichos antecedentes incluyeron conductas constitutivas de acoso laboral, las que fueron debidamente establecidas en el marco del procedimiento administrativo.

Sin embargo, el fallo basa su resolución en una interpretación relativa al principio de imparcialidad, al considerar que la participación del alcalde en distintas etapas del proceso —como autoridad que instruye el sumario, testigo citado y posteriormente como jefe superior que aplica la sanción— configuraría una vulneración formal. Según el análisis jurídico del municipio, esta interpretación desconoce que la declaración de la autoridad se realizó en calidad de funcionario obligado a comparecer, sin incidir en la determinación de los hechos ni en la gravedad de las conductas sancionadas.

Desde el municipio se enfatizó que “los hechos investigados y acreditados en el sumario son independientes de las actuaciones formales cuestionadas por el tribunal, y revisten la suficiente gravedad como para justificar plenamente la medida disciplinaria adoptada”.

Preocupación de funcionarios

A esta situación se suma la inquietud manifestada por la Asociación de Funcionarios Municipales (ACOFUM), que expresó su rechazo a una eventual reincorporación de la ex funcionaria. La organización advirtió que dicha medida podría afectar gravemente el ambiente laboral y vulnerar derechos fundamentales de quienes participaron en el proceso sumarial, especialmente testigos.

Asimismo, ACOFUM alertó sobre el impacto que podría tener la restitución en la carrera funcionaria, particularmente en el caso del actual secretario municipal, quien accedió al cargo conforme a los mecanismos legales de ascenso y mérito establecidos en la normativa vigente.

En su declaración, los funcionarios solicitaron a la autoridad comunal agotar todas las instancias legales disponibles, implementar medidas de protección para los trabajadores involucrados y garantizar que cualquier actuación derivada del fallo se ejecute con estricto apego al principio de juridicidad.

Compromiso institucional

Para el alcalde, José Gabriel Parada Aguilar, el mundo se divide en dos: entre quienes protegen a las personas y sus derechos, y los maltratadores y maltratadoras laborales. Él, afirma, está entre los primeros, razón por la cual reiterara su compromiso con la defensa de un ambiente laboral digno, el respeto a la normativa administrativa y la protección de los derechos de sus funcionarios, subrayando que las decisiones adoptadas han estado siempre orientadas a resguardar el buen funcionamiento del servicio público.

Ver en link declaración de ACOFUM.

Declaración ACOFUM por resolución

Fuente: municipioradio.cl