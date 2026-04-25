GENDARMERÍA Y EL IND IMPULSAN REINSERCIÓN SOCIAL CON ENTREGA DE IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA EN PUNTA ARENAS Y PORVENIR

En el gimnasio del Complejo Penitenciario de Punta Arenas se realizó la ceremonia de entrega de implementación deportiva destinada a los Centros de Detención Preventiva de Punta Arenas y Porvenir. La actividad se enmarca en un convenio de colaboración entre Gendarmería de Chile y el Instituto Nacional de Deportes (IND), que busca fomentar la práctica deportiva en población privada de libertad.

El programa “Actividad Física, Deporte y Prácticas Corporales para Población Privada de Libertad” está orientado a personas mayores de 18 años que presentan bajos niveles de actividad física, según estándares de la Organización Mundial de la Salud. La iniciativa contempla talleres polideportivos con una duración de ocho meses, con sesiones semanales que incluyen evaluaciones de condición física.

El seremi del Deporte, Jacques Roux, destacó que estos talleres apuntan a mejorar la calidad de vida de los internos, señalando que la práctica deportiva favorece los procesos de reinserción social. En tanto, el seremi de Justicia y Derechos Humanos, Cristóbal Fernández, subrayó que el programa fomenta valores como el respeto, la disciplina y la convivencia.

Por su parte, el director regional del IND, Héctor Serka Kusanovic, indicó que esta línea de trabajo se desarrolla de manera sostenida en los recintos penitenciarios de la región, aportando a la regulación emocional y al bienestar físico. Desde Gendarmería, el jefe de unidad del Complejo Penitenciario de Punta Arenas, teniente coronel Edgardo Pérez, valoró la implementación entregada, destacando su impacto en las actividades permanentes.

En total, el IND ejecutará cinco talleres en Punta Arenas y uno en Porvenir, con una inversión que durante 2026 alcanza los $13.320.000, incluyendo contratación de talleristas y equipamiento deportivo. Estos recursos están orientados a fortalecer procesos de reinserción social mediante la promoción de hábitos saludables y el desarrollo personal.





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