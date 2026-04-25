GENDARMERÍA CONMEMORÓ EL DÍA DEL LIBRO CON ACTIVIDADES CULTURALES EN EL COMPLEJO PENITENCIARIO DE PUNTA ARENAS

En el marco del Día Internacional del Libro, Gendarmería de Chile realizó una jornada cultural en el Complejo Penitenciario de Punta Arenas, instancia que convocó a cerca de 30 personas privadas de libertad interesadas en la lectura.

La actividad, organizada por la jefatura técnica del recinto, incluyó la presentación del elenco del Teatro Municipal de Punta Arenas, además de un reconocimiento a internos destacados como “buenos lectores”, en una iniciativa orientada a fortalecer los procesos de reinserción social a través del acceso a la cultura.

El jefe de unidad, Edgardo Pérez, valoró la instancia señalando que la lectura permite generar espacios de distracción y bienestar dentro del contexto penitenciario. En la misma línea, la jefa técnica, Lizet Hernández, destacó la importancia de acercar actividades culturales a la población penal.

Desde la perspectiva de los participantes, quienes asistieron resaltaron el valor de este tipo de iniciativas como una oportunidad para el aprendizaje, la reflexión y el desarrollo personal, en un entorno que muchas veces presenta limitaciones de acceso a este tipo de experiencias.

Gendarmería indicó que estas acciones forman parte de una estrategia institucional que busca promover la reinserción social, facilitando espacios de formación y acceso a la cultura para personas privadas de libertad en la región.

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