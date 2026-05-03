JÓVENES EN REINSERCIÓN EN MAGALLANES INICIAN PREPARACIÓN PARA RENDIR LA PAES

El Servicio de Reinserción Social Juvenil en Magallanes implementa acciones para fortalecer la educación de jóvenes en proceso de reinserción, destacando la preparación de dos adolescentes que actualmente cumplen sanción en modalidad de internación en régimen cerrado (IRC) para rendir la Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES).

El trabajo se desarrolla al interior del Centro de Cumplimiento Juvenil, donde se asegura la continuidad de la educación formal, adaptando la oferta curricular a las necesidades de los jóvenes. Esta labor se realiza en coordinación con iniciativas del Ministerio de Educación que buscan mantener la revinculación educativa en contextos de encierro y medio libre.

El acompañamiento está a cargo del psicopedagogo Iván León Bustamante, quien evalúa las necesidades educativas de los estudiantes, identifica dificultades y fortalece habilidades cognitivas junto con estrategias de estudio. Según explicó, este proceso considera las particularidades del contexto, promoviendo metodologías flexibles y adaptadas a cada caso.

Las sesiones se realizan dos veces por semana en bloques de una hora, incluyendo contenidos de enseñanza media y ensayos PAES. Además, se incorpora un enfoque vocacional, donde los jóvenes han manifestado interés en áreas como Turismo y Electricidad, proyectando así posibles caminos de desarrollo futuro.

Desde el servicio se destaca que la rendición de la PAES en estos contextos es un derecho garantizado, permitiendo que jóvenes que cumplen sanción puedan acceder a esta evaluación dentro del recinto. Esta iniciativa se coordina con el DEMRE y Gendarmería de Chile, asegurando condiciones que favorezcan la continuidad de estudios y la construcción de nuevos proyectos de vida.

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