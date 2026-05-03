UNIVERSIDADES ESTATALES FORTALECEN TRABAJO COLABORATIVO EN ENCUENTRO REALIZADO EN PUNTA ARENAS

Fortalecer la colaboración entre instituciones públicas y avanzar en soluciones compartidas frente a los desafíos de la educación superior es el objetivo del encuentro que se desarrolla esta semana en la Universidad de Magallanes (UMAG), con la participación de vicerrectores de Administración y Finanzas de universidades estatales y representantes del Consorcio de Universidades del Estado de Chile (CUECH).

El rector de la UMAG, José Maripani, destacó la relevancia de este tipo de instancias, especialmente en territorios australes, indicando que permiten acortar brechas con la zona central y comprender de mejor manera los desafíos logísticos, financieros y administrativos que enfrentan las instituciones en regiones. Asimismo, subrayó que el trabajo colaborativo es clave para optimizar procesos y fortalecer la educación pública.

En la misma línea, el vicerrector Fredy Cabezas explicó que el encuentro busca intercambiar experiencias que contribuyan a mejorar la gestión administrativa y financiera, avanzando hacia procesos más eficientes. Además, relevó la importancia de descentralizar este tipo de reuniones, permitiendo que se desarrollen en distintos territorios del país.

La instancia forma parte del proyecto RED23993, iniciativa que promueve una estrategia colaborativa frente a un entorno cada vez más exigente para las universidades estatales. El programa considera la elaboración de diagnósticos compartidos, la identificación de buenas prácticas y la generación de propuestas que fortalezcan la red de VRAF a nivel nacional.

Desde la UMAG también se enfatizó el rol público de este trabajo, destacando que una gestión eficiente permite cumplir de mejor manera la misión universitaria y contribuir al desarrollo regional y nacional. En el caso de una universidad austral, este tipo de articulaciones cobra especial relevancia al potenciar la colaboración desde distintas realidades territoriales.

Autoridades participantes coincidieron en la importancia de esta coordinación. La vicerrectora de la Universidad de O'Higgins, Angélica Peña Cortés, señaló que estos espacios permiten enfrentar en conjunto los desafíos del sistema estatal, mientras que el vicerrector de la Universidad Tecnológica Metropolitana, Nicki Wilson, afirmó que el trabajo en red es fundamental para una mejor gestión de los recursos públicos.

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