INDESPA ABRE POSTULACIONES A FONDO QUE ENTREGA HASTA $15 MILLONES PARA CULTIVOS DE PEQUEÑA ESCALA

El Instituto Nacional de Desarrollo Sustentable de la Pesca Artesanal y de la Acuicultura de Pequeña Escala (INDESPA) mantiene abiertas las postulaciones al fondo “Acuicultura de Pequeña Escala – Etapa Inicia 2026”, iniciativa que busca apoyar a productores que están comenzando sus operaciones en cultivos como ostras, choritos, ostiones o truchas.

El concurso está orientado a titulares de centros de acuicultura de pequeña escala que hayan obtenido sus permisos o títulos desde el 1 de enero de 2025, y que cumplan con la normativa vigente. Pueden postular tanto personas naturales como organizaciones de pescadores artesanales o personas jurídicas con centros en tierra o en áreas de manejo de recursos bentónicos.

El financiamiento contempla un tope de hasta 15 millones de pesos por proyecto, destinados a cubrir necesidades clave en la etapa inicial. Entre los ítems financiables se encuentran la compra de semillas de ostras, ostiones o choritos, alevines de trucha, además de equipamiento como plataformas, estanques, embarcaciones y motores fuera de borda.

Desde INDESPA señalaron que el objetivo del programa es reducir brechas de inversión y facilitar la puesta en marcha de centros productivos, mejorando su operatividad. A nivel nacional, existen más de mil centros inscritos en el Registro Nacional de Acuicultores de Pequeña Escala, los que corresponden a iniciativas de carácter familiar o comunitario.

Las postulaciones estarán abiertas hasta el 13 de mayo y deben realizarse a través del sitio web oficial del instituto, en su sección de concursos.





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