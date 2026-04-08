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8 de abril de 2026

CCHC MAGALLANES IMPULSA LA FORMACIÓN TÉCNICO-PROFESIONAL CON FONDO PARA SALA TECNOLÓGICA

El proyecto "Salas Construyo Mi Futuro", enmarcado en el aniversario 75 del gremio, contempla la habilitación de un espacio de aprendizaje digital para impulsar el capital humano del sector en Magallanes.

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En el marco de su compromiso con el desarrollo del capital humano y la formación de futuros trabajadores del sector, la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) Magallanes lanzó el proyecto "Salas Construyo Mi Futuro", iniciativa que busca fortalecer la educación técnico-profesional mediante la incorporación de tecnología de última generación en establecimientos educacionales.

 
Esta iniciativa, impulsada a nivel nacional por el gremio en el contexto de su aniversario número 75, permitirá equipar 20 salas en liceos técnico-profesionales del país, incluyendo una para la región de Magallanes y Antártica Chilena.

 
La CChC Magallanes convocó a los cuatro establecimientos educacionales de la región que imparten especialidades vinculadas al sector construcción y que cumplen con los requisitos de la convocatoria, con el objetivo de incentivarlos a postular a la habilitación de una sala de aprendizaje digital moderna, equipada con tecnología de alto estándar.
"Como gremio, estamos firmemente comprometidos con la formación de los futuros talentos de la construcción.

 Reconocemos que la educación técnico-profesional desempeña un rol fundamental, ya que es en ese espacio donde se desarrollan las habilidades y competencias que hoy demanda el sector, y donde se abre un camino real de oportunidades para los jóvenes de la región. En este contexto, la iniciativa de habilitar una sala tecnológica representa un aporte concreto a dicha formación, mediante la creación de espacios modernos, equipados con tecnología y herramientas que acercan a los estudiantes a la realidad de la industria. Se trata de una valiosa oportunidad para fortalecer el aprendizaje práctico y preparar a las nuevas generaciones para enfrentar con éxito los desafíos del sector", explicó Cristóbal Bascuñán, presidente de CChC Magallanes.

 
El establecimiento seleccionado en Magallanes recibirá equipamiento que incluye estaciones de trabajo computacionales para estudiantes, estación para docentes, pantalla interactiva, proyector HD, plotter técnico e impresora multifuncional, entre otros recursos que permitirán fortalecer el aprendizaje aplicado.

 
Postulaciones abiertas

 
Los cuatro establecimientos educacionales en Magallanes que cumplen los requisitos para postular a las Salas "Construyo Mi Futuro" son: Liceo Politécnico Cardenal Raúl Silva Henríquez, Instituto Don Bosco, Liceo Industrial Armando Quezada Acharan y el Liceo Bicentenario Politécnico Luis Cruz Martínez de Puerto Natales.

 
Francisco Mancilla Godoy, profesor TP del Liceo Industrial Armando Quezada Charán de Punta Arenas, confirmó que postularán a la Sala: "Esta es una tremenda oportunidad para nuestro establecimiento, ya que contamos con cuatro especialidades directamente relacionadas con el área de la construcción. En ese sentido, las actuales necesidades tecnológicas hacen que iniciativas como ésta sean de gran aporte para nosotros, serían de enorme utilidad para nuestros estudiantes. Además, otras especialidades también se verían beneficiadas de manera indirecta con esta sala. Por eso, estamos muy motivados a participar en este concurso: ya revisamos las bases, comenzamos a reunir la documentación necesaria y estamos desarrollando algunas ideas para la postulación".

 
Juan Croveto, director del Liceo Bicentenario Politécnico Luis Cruz Martínez, destacó las herramientas tecnológicas que incorporará la sala, concebida como un espacio orientado a potenciar el desarrollo de habilidades técnicas y digitales, en línea con las demandas actuales de la industria de la construcción.

 
"Nos parece altamente relevante este concurso impulsado por la Cámara. Nuestro anhelo es poder implementar este proyecto en la especialidad de Construcciones Metálicas. Hoy necesitamos crecer en tecnología, pero desde un uso activo, alineado con los objetivos de aprendizaje y el perfil de egreso de nuestros estudiantes. Para ello, contamos con las condiciones para habilitar una sala tecnológica que permita a los alumnos realizar diseño, prototipación, cubicación y renderizado, lectura de planos, creación y modificación de proyectos y la coordinación de sus distintas capas de un proyecto. Esto facilitará una mejor integración de los estudiantes al mundo laboral, permitiéndoles adaptarse rápidamente a empresas y generar productos de calidad", indicó el director del Liceo ubicado en Puerto Natales.

 
El proceso de postulación estará abierto hasta el 30 de abril, mientras que la etapa de evaluación se desarrollará entre el 1 de mayo y el 30 de junio. En tanto, la adjudicación de los establecimientos beneficiados se dará a conocer el 31 de julio.
La implementación de las nuevas salas tecnológicas se proyecta para el segundo semestre de 2026, consolidándose como un importante aporte al sistema educativo y al desarrollo del sector construcción en la Región de Magallanes y Antártica Chilena.

 
Las postulaciones se realizan en el sitio web https://cchc.cl/75-aniversario/construyo-mi-futuro y las consultas se pueden enviar al correo [email protected].

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