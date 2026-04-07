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7 de abril de 2026

TRAS 40 AÑOS SIN REGISTROS, CARABINEROS ALCANZA REMOTO HITO FRONTERIZO EN TIMAUKEL

​Funcionarios de la Tenencia San Sebastián y Retén Pampa Guanaco recorrieron más de 40 kilómetros a pie para llegar a un punto fronterizo sin acceso terrestre en más de cuatro décadas.

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En una acción que refleja el compromiso permanente con la soberanía nacional, personal de la Tenencia San Sebastián, en conjunto con funcionarios del Retén Pampa Guanaco, lograron concretar una compleja y significativa travesía en la Patagonia chilena. Organizando una expedición para llegar hasta el “hito XXI”, ubicado en la comuna de Timaukel, en la provincia de Tierra del Fuego, al cual no se había podido llegar hace más de 40 años.



La patrulla, conformada por cinco funcionarios policiales fronterizos, planificó con anterioridad esta expedición, la cual se pudo lograr recorriendo más de 40 Km de marcha a pie, en un lapso de dos días, enfrentando condiciones extremas de alta montaña y un clima que responde a una zona agreste, propia de la región de Magallanes y la Antártica Chilena. Los especialistas llaman a este emblemático lugar el “Hito perdido, debido a las complejidades geográficas que impone su entorno. Este punto, solo había sido observado recientemente mediante tecnología aérea, sin registros de accesos vía terrestre en más de 4 décadas, incluso por parte de otras instituciones del Estado.



El Hito XXI fue erigido el año 1895, tras diversas complicaciones limítrofes con la República Argentina, esta construcción corresponde a una estructura de hierro con forma de pirámide de base triangular, con una altura de 2,05 metros, constituyéndose como un símbolo histórico en la delimitación territorial del país. Su ubicación se encuentra a 3.5 kilómetros al este de la cabecera del Cañadón de los Militares, con una geografía rocosa, con altas pendientes y un clima indómito, lo que hace lo hace una travesía doblemente significativa.



La llegada de Carabineros de Chile a este remoto lugar, no solo marca un hito operativo, sino que también reafirma el rol esencial de la institución en la vigilancia y resguardo de nuestras fronteras, especialmente en territorios donde la geografía y el clima representan desafíos permanentes. La visita al esquivo Hito XXI da cuenta del espíritu de servicio y el compromiso de los funcionarios que se encuentran desplegados en zonas extremas de la patria, quienes, enfrentando condiciones adversas, continúan asegurando la presencia del Estado y la protección de la soberanía nacional en cada rincón del territorio.

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