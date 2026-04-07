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7 de abril de 2026

RED DE ESCUELAS RURALES EN MAGALLANES GARANTIZA LA EDUCACIÓN PARA 213 ESTUDIANTES

Con diversas actividades en los establecimientos ubicados en distintos puntos de la región se celebra este martes 7 de abril el día de la educación rural.

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​La fecha conmemorativa fue instaurada en 1998 coincidiendo con el natalicio de Gabriela Mistral, la primera latinoamericana en recibir el Premio Nobel de Literatura y destacada además por su labor como profesora rural en distintas localidades de Chile.

 
Las escuelas rurales viven esta jornada con distintas actividades de celebración para sus comunidades, destacando el trabajo de los docentes y asistentes que aseguran el acceso a la educación en las comunidades alejadas de los centros urbanos.

 
El Servicio Local de Educación Pública Magallanes es el único sostenedor en la región que tiene presencia en los territorios rurales a través de trece escuelas: Cerro Guido y Ramón Serrano Montaner (Torres del Paine); Pampa Guanaco e Ignacio Carrera Pinto (Timaukel); Seno Obstrucción, Puerto Toro, Cerro Sombrero, Punta Delgada, Diego Portales (Laguna Blanca), Bernardo de Bruyne (Río Verde), Dorotea, Profesor Miguel Montecinos (Puerto Edén) y Puerto Harris.

 
Estas escuelas representan una matrícula de 213 estudiantes. Pero a ellas hay que sumar los jardines infantiles Pastorcitos de Cerro Sombrero, que atiende a siete párvulos; y Tolken Haru de Timaukel al que asisten tres menores.

 
En estos recintos se organizan para esta fecha actividades como conversatorios sobre la historia e identidad local, actos conmemorativos abiertos a la comunidad, actividades pedagógicas vinculadas al territorio, expresiones artísticas y culturales, homenajes a Gabriela Mistral y espacios de encuentro comunitario con participación de estudiantes y familias.

 
En el día de la educación rural se reconoce el compromiso de las comunidades educativas que desarrollan su labor en circunstancias marcadas por aislamiento geográfico y condiciones climáticas desafiantes y su aporte a la vida comunitaria y la preservación de las tradiciones locales.

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JOSÉ RAÚL ALVARADO ES DESIGNADO SEREMI DE EDUCACIÓN DE MAGALLANES EN EL GOBIERNO DE JOSÉ ANTONIO KAST

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