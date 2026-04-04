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4 de abril de 2026

ISP EMITE ALERTA FARMACÉUTICA POR MEDICAMENTO ONCOLÓGICO CON PRESENCIA DE ENDOTOXINAS

​Retiro voluntario afecta a un lote de metotrexato inyectable por incumplimiento en test de esterilidad.

medicamentos

El Instituto de Salud Pública (ISP) emitió una alerta farmacéutica tras detectar la presencia de endotoxinas en un lote del medicamento metotrexato solución inyectable 500 mg/20 mL, utilizado en tratamientos oncológicos y otras patologías.

Según informó la autoridad sanitaria, la medida corresponde a un retiro voluntario del mercado, luego de que el laboratorio fabricante identificara el incumplimiento del test de esterilidad en el producto, tras una investigación por denuncia de calidad. El análisis permitió confirmar la presencia de endotoxinas, también conocidas como pirógenos.

El ISP explicó que estas sustancias pueden provocar reacciones sistémicas incluso en bajas concentraciones, como fiebre y malestar general, y en casos poco frecuentes, efectos más severos. Por esta razón, su presencia en medicamentos estériles es considerada un defecto crítico de calidad.

La alerta afecta específicamente al lote MTIE25C02-A, con fecha de vencimiento en abril de 2027, por lo que el llamado es a verificar el origen del producto y seguir las indicaciones de las autoridades sanitarias.

El metotrexato es un fármaco ampliamente utilizado en tratamientos contra diversos tipos de cáncer, como mama, pulmón y leucemias, además de enfermedades como la artritis reumatoide severa. Desde el ISP reiteraron que la medida aplica únicamente al lote señalado, manteniéndose el resto de las presentaciones sin observaciones.


Sandra y Karina Martinic

HOSPITAL CLÍNICO MAGALLANES INCORPORA UN NUEVO FÁRMACO PARA LA ATENCIÓN DEL ACV

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