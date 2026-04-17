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17 de abril de 2026

TRAS GESTIONES DEL DIPUTADO RIQUELME, SE ACTIVA EMERGENCIA ONCOLÓGICA A NIVEL NACIONAL

​La medida entrega facultades extraordinarias al Ministerio de Salud para enfrentar la crisis oncológica y reducir los tiempos de espera.

diputadoducci

Tras gestiones del diputado Riquelme y reuniones con organizaciones oncológicas, Gobierno decreta emergencia sanitaria y acelera reducción de listas de espera.El Gobierno ha dado un paso decisivo en materia de salud pública al decretar la Alerta Sanitaria Oncológica, medida que ya se encuentra vigente tras la toma de razón de la Contraloría y su publicación en el Diario Oficial.

Este avance se produce luego de diversas gestiones impulsadas por el diputado Riquelme, quien sostuvo reuniones con organizaciones de pacientes oncológicos, visibilizando la urgencia de actuar frente a una realidad crítica que afecta a miles de familias en Chile y particularmente en la Región de Magallanes.

Actualmente existen más de 33 mil pacientes a nivel nacional esperando diagnóstico o tratamiento oncológico, junto con un número significativo de garantías GES retrasadas, lo que constituye un riesgo sanitario de primer orden .

El decreto otorga facultades extraordinarias al Ministerio de Salud para enfrentar esta crisis, permitiendo la contratación directa de personal, la compra expedita de equipamiento, la importación de medicamentos y una coordinación más eficaz entre prestadores públicos y privados, con el objetivo de acelerar la atención y reducir las listas de espera.

En este contexto, el Presidente José Antonio Kast avanza en el cumplimiento de su compromiso de reducir las listas de espera, abordando con decisión una de las principales urgencias del sistema de salud.

Impacto en la Región de Magallanes

Para la Región de Magallanes, esta medida representa una oportunidad concreta de mejorar el acceso a diagnósticos y tratamientos oportunos, considerando las dificultades estructurales derivadas de su aislamiento geográfico.

La alerta sanitaria permitirá:

Reforzar equipos médicos en la región

Agilizar la adquisición de equipamiento crítico

Mejorar la derivación de pacientes

Reducir significativamente los tiempos de espera


Pero además, establece un principio claro: no habrá sesgos ideológicos cuando se trata de salvar vidas.

Se utilizarán todas las herramientas disponibles, incluyendo la colaboración con el sector privado, para garantizar que los pacientes oncológicos de Magallanes reciban atención oportuna. La prioridad es una sola: llegar a tiempo y evitar que la espera siga costando vidas.

Un cambio de enfoque: actuar con urgencia

Esta medida marca un punto de inflexión. El Estado asume que no puede seguir llegando tarde frente al cáncer, una de las principales causas de muerte en el país.

Hoy se avanza desde las promesas a la acción. Y en Magallanes, donde la distancia muchas veces ha significado postergación, este decreto abre una nueva etapa: una donde la urgencia de los pacientes está por sobre cualquier barrera administrativa o ideológica

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