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31 de mayo de 2026

SERNAPESCA COORDINA INSPECCIÓN TRAS REPORTE DE SEIS BALLENAS VARADAS EN ISLAS WOLLASTON

​El hallazgo fue informado por pescadores artesanales que se encontraban operando al sur de Puerto Williams. Equipos de Sernapesca y la Armada se trasladarán al sector para verificar la situación y realizar las evaluaciones correspondientes.

ballenas varadas

El Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca) informó que el pasado 28 de mayo recibió una denuncia por la presencia de seis ejemplares de ballenas varadas muertas en una playa de las islas Wollaston, ubicadas al sur de Puerto Williams.

Según el reporte entregado por pescadores artesanales que se encontraban en labores de pesca en el sector, además de las ballenas varadas se habría observado la presencia de manadas de orcas en las cercanías.

La directora regional de Sernapesca en Magallanes, Ximena Gallardo, indicó que profesionales de la oficina de Puerto Williams se encuentran coordinando acciones junto a la Capitanía de Puerto de Puerto Williams para efectuar un desplazamiento al lugar durante el lunes 1 de junio.

El objetivo de la inspección será verificar la información recibida, realizar el registro de los ejemplares y efectuar toma de muestras, en caso de que las condiciones lo permitan. Posteriormente, se analizarán los antecedentes para determinar las acciones que correspondan.

Desde Sernapesca señalaron que no se descarta que el hecho pueda estar relacionado con una interacción natural entre depredador y presa, considerando que existen registros previos de orcas cazando ballenas de mayor tamaño en el canal Beagle.


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