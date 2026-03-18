CONDENAN A ARMADOR AL PAGO DE UNA MULTA POR OBSTACULIZAR FISCALIZACIÓN Y EXTRAER RECURSOS DE MANERA ILEGAL

La Corte Suprema confirmó una sentencia contra el armador de una embarcación por extraer recursos sin tenerlos inscrito, obstaculizar la labor fiscalizadora de personal del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca) y por intermitencia en su posicionador satelital, el cual no se encontraba emitiendo la señal cada 15 minutos.

Ximena Gallardo, directora regional de Sernapesca en Magallanes, se refirió a la decisión: “Agradecemos el respaldo de la máxima corte del país a nuestro rol fiscalizador, que tiene como objetivo velar por el cumplimiento de la ley. Obstaculizar nuestra labor es un hecho grave y este fallo reafirme eso”.

El fallo se encuentra firme y ejecutoriado, y el armador deberá pagar una multa de 700 UTM, correspondiente a $48.922.300.- pesos.