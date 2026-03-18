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18 de marzo de 2026

CONDENAN A ARMADOR AL PAGO DE UNA MULTA POR OBSTACULIZAR FISCALIZACIÓN Y EXTRAER RECURSOS DE MANERA ILEGAL

​El fallo se encuentra firme y ejecutoriado, y el armador deberá pagar una multa de 700 UTM, correspondiente a $48.922.300.- pesos.

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La Corte Suprema confirmó una sentencia contra el armador de una embarcación por extraer recursos sin tenerlos inscrito, obstaculizar la labor fiscalizadora de personal del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca) y por intermitencia en su posicionador satelital, el cual no se encontraba emitiendo la señal cada 15 minutos.

 

Ximena Gallardo, directora regional de Sernapesca en Magallanes, se refirió a la decisión: “Agradecemos el respaldo de la máxima corte del país a nuestro rol fiscalizador, que tiene como objetivo velar por el cumplimiento de la ley. Obstaculizar nuestra labor es un hecho grave y este fallo reafirme eso”.

 

El fallo se encuentra firme y ejecutoriado, y el armador deberá pagar una multa de 700 UTM, correspondiente a $48.922.300.- pesos.

centolla

DUEÑO DE EMBARCACIÓN EN PUNTA ARENAS FUE MULTADO CON $97 MILLONES POR PESCAR SIN PERMISOS CENTOLLA MAGALLÁNICA: TENÍA BOTES DE TRANSPORTE, NO DE PESCA

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