IPS INICIA PAGO DEL TERCER GRUPO DEL APORTE FAMILIAR PERMANENTE EN MAGALLANES

El Instituto de Previsión Social (IPS) inició esta semana el pago correspondiente a la tercera nómina del Aporte Familiar Permanente 2026, conocido como el ex “Bono Marzo”, beneficiando a miles de familias en la Región de Magallanes. Este grupo comenzó a recibir el aporte desde el lunes 16 de marzo.

Según informó el director (s) del IPS en Magallanes, José Pérez Núñez, en esta etapa se suman 4.413 nuevas familias, las que recibirán un total de 5.871 aportes, lo que representa una inversión cercana a los 400 millones de pesos en la región. Con esto, el total alcanza a 12.633 familias beneficiadas y más de 21 mil aportes entregados durante el año.

Las autoridades detallaron que el monto del beneficio en 2026 asciende a $66.834 por carga familiar o por familia, dependiendo del tipo de beneficiario. Además, más del 97% de los pagos se realizará mediante depósito en cuentas bancarias, principalmente CuentaRUT, mientras que quienes no tengan cuentas registradas podrán consultar en sucursales o canales oficiales.

Desde el IPS recordaron que este beneficio se entrega de forma automática, sin necesidad de postulación, por lo que hicieron un llamado a informarse únicamente a través de canales oficiales como www.aportefamiliar.cl o el Call Center 101, evitando posibles fraudes.

Finalmente, se indicó que quienes cobran de manera presencial tendrán un plazo de nueve meses para retirar el dinero, mientras que aquellas personas que no aparezcan como beneficiarias o detecten errores podrán ingresar un reclamo dentro de un año a través del sitio web habilitado.





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