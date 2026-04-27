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27 de abril de 2026

SEREMI DE JUSTICIA DESTACA MODERNIZACIÓN DIGITAL DEL CONSERVADOR DE BIENES RAÍCES PARA FACILITAR TRÁMITES A LA CIUDADANÍA

El titular regional de la cartera, Cristóbal Fernández Jofré, valoró la puesta en marcha de la nueva plataforma web, la cual se alinea con los objetivos de modernización del Estado impulsados por el Ministerio de Justicia y DD.HH., permitiendo realizar trámites 100% online.

SEREMI DE JUSTICIA Y CONSERVADOR DE BIENES RAÍCES

​En el marco de la agenda de modernización del Estado, el Seremi de Justicia y DD.HH., Cristóbal Fernández Jofré, se reunió con el Conservador de Bienes Raíces de Punta Arenas, Igor Trincado Urra, para conocer de primera mano los avances en la digitalización del servicio. La autoridad de Justicia valoró positivamente la implementación del sitio www.cbrmagallanes.cl, herramienta que permite a la ciudadanía gestionar sus trámites de manera remota a partir de este mes.

Para el Seremi Fernández, este hito representa un avance concreto en la implementación de la nueva Ley de Notarios y Conservadores (vigente desde el 2 de abril), cuyo objetivo es simplificar la relación entre las instituciones y las personas:

"Estamos muy contentos de ver cómo se materializan estos avances tecnológicos en beneficio de la región. Todos los impulsos que damos, ya sean tecnológicos o legales, van en beneficio de facilitar el acceso a los servicios. A través de herramientas como ésta, se facilita tremendamente la vida a las personas, ahorrando tiempo, y dinero, al evitar traslados presenciales. Ahora la tecnología permite mayor comodidad para los magallánicos", señaló el Seremi.

Fomento a la Modernización del Estado
Durante el encuentro, el Seremi fue informado sobre el proceso de transformación que ha liderado el Conservador Igor Trincado para adaptarse a las nuevas exigencias legales. Esto incluye no solo la plataforma digital —donde el usuario puede solicitar, cotizar, pagar y recibir sus documentos vía correo electrónico— sino también un robustecimiento de la capacidad operativa, aumentando la dotación de 12 a 27 funcionarios y mejorando la infraestructura física. Trincado detalló cómo el sistema simplifica la experiencia del usuario, señalando que las personas “pueden ahora ingresar su solicitud, se hace la cotización, se paga a través de la misma página web y luego se hace el trabajo, y el resultado del mismo llega a su propio correo electrónico”.

El Seremi Fernández hizo hincapié en que estas mejoras son fundamentales para que la reforma al sistema Notarial y Registral cumpla su objetivo de transparencia y eficiencia. “El Sr. Conservador no sólo ha hecho avances en dotación e infraestructura, sino que también un aporte arquitectónico a la ciudad al recuperar este histórico edificio, y que el sistema digital esté hoy implementándose es una excelente noticia para la comodidad de la gente”, agregó.

El nuevo marco legal
La autoridad regional recordó que la actual reforma busca modernizar el sistema en sus aspectos orgánicos y funcionales, favoreciendo la competencia y la calidad del servicio.

Si bien la supervigilancia funcional de estos auxiliares de la administración de justicia corresponde legalmente a la Fiscalía Judicial y las Cortes respectivas, el Seremi subrayó el rol del Ejecutivo al promover que estos servicios operen con la máxima transparencia y eficiencia: "Bajo la conducción de nuestro Ministerio seguiremos apoyando todos los avances que transparentan el rubro y fortalecen la institucionalidad en beneficio de todos los usuarios", concluyó Fernández Jofré.

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