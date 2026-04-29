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29 de abril de 2026

DÍA DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR: LLAMAN A FORTALECER HABILIDADES SOCIOEMOCIONALES EN ESTUDIANTES

Buenos días región.

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En el marco de la conmemoración del Día Nacional de la Convivencia Escolar, este 29 de abril, la decana de la Facultad de Ciencias Sociales, Jurídicas y Humanidades de la Universidad Gabriela Mistral, Magdalena Fernández, abordó la contingencia de hechos de violencia en establecimientos educacionales y la importancia de implementar intervenciones preventivas en colegios, durante su participación esta mañana en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones.

La especialista explicó que la psicología educacional cumple un rol clave en la generación de estrategias orientadas a gestionar los conflictos antes de que escalen a situaciones de violencia. En este sentido, destacó que es posible intervenir en las comunidades escolares mediante herramientas enfocadas en la gestión de emociones, el buen trato y el fortalecimiento de la convivencia entre estudiantes, docentes y familias.

Asimismo, subrayó que existen múltiples programas y metodologías que permiten fomentar el desarrollo socioemocional, promoviendo instancias de diálogo y utilizando recursos como las expresiones artísticas. Estas últimas, indicó, pueden transformarse en un vehículo efectivo para que niños y jóvenes logren reconocerse a sí mismos y a los demás desde la empatía, el afecto, la comprensión y la contención.

Fernández también manifestó la preocupación existente desde el ámbito de la formación de profesionales de la salud mental frente a los episodios de violencia escolar, aunque enfatizó la disposición de colaborar activamente con los establecimientos educacionales. En esa línea, recalcó la importancia de generar acciones conjuntas que permitan fortalecer la convivencia escolar y prevenir conflictos a través de un enfoque integral y oportuno.

La instancia permitió relevar la necesidad de avanzar en políticas y prácticas educativas que prioricen el bienestar emocional y la sana convivencia dentro de las comunidades escolares, como base para un entorno de aprendizaje seguro y respetuoso.


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ESTUDIANTE DE PUNTA ARENAS RECIBIÓ BECA DEL SISTEMA DE INGRESO PRIORITARIO DE EQUIDAD EDUCATIVA (SIPEE)

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