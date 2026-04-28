TRAS FISCALIZACIÓN NOCTURNA EN PUNTA ARENAS, PDI DETIENE A MUJER COLOMBIANA POR EL DELITO DE FALSIFICACIÓN DE INSTRUMENTO PÚBLICO

A raíz del operativo interagencial realizado el viernes recién pasado en Punta Arenas, detectives de Migraciones y Policía Internacional de esta ciudad, en coordinación con oficiales de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos, detuvieron a una mujer de nacionalidad colombiana por el delito flagrante de falsificación o uso malicioso de instrumento público.





Durante la fiscalización, la mujer de 41 años, presentó un documento con la finalidad de acreditar su residencia en Chile. No obstante, tras la verificación de antecedentes realizada por los detectives, fue detenida este lunes.





El comisario Leonardo Alegría, jefe de dicho departamento, señaló: “La extranjera presentó un documento que supuestamente era emanado por el Servicio Nacional de Migraciones; sin embargo, tras su revisión, se pudo establecer que carecía de elementos de validación y seguridad y, según lo informado por el citado servicio, era falsificado”.





Este martes, la ciudadana extranjera fue puesta a disposición del Juzgado de Garantía de Punta Arenas para la audiencia de control de detención. Asimismo, será denunciada por PDI ante el Servicio Nacional de Migraciones.







