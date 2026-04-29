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29 de abril de 2026

DIPUTADA JAVIERA MORALES ADVIERTE POR LISTAS DE ESPERA ONCOLÓGICAS, ALZA DE LA UF Y POSIBLES RECORTES EN SALUD PARA MAGALLANES

Buenos días región.

diputadamorales

Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, la diputada por Magallanes, Javiera Morales Alvarado, abordó una serie de temas que calificó como prioritarios para la región, marcados por cuestionamientos al uso de recursos públicos, la situación de la salud y el aumento del costo de la vida.

En ese contexto, la parlamentaria manifestó su preocupación tras conocerse el informe de la Contraloría General de la República que detectó elevados gastos municipales en celebraciones durante el período 2024–2025, incluso por sobre los recursos destinados a ayuda social. “SE HACE DIFÍCIL PEDIR RECURSOS PARA MAGALLANES CUANDO HAY ALCALDÍAS QUE GASTAN MILLONES EN FIESTAS EN AÑO ELECTORAL”, señaló, apuntando a casos como el de Río Verde, donde los montos en festejos habrían superado ampliamente los $900 mil por habitante.

Asimismo, Morales se refirió a la compleja situación de la lista de espera oncológica en la región, indicando que, según datos del Centro de Políticas Públicas e Innovación en Salud de la Universidad del Desarrollo, Magallanes lidera el país en retrasos en patologías GES, con cerca de 400 atenciones pendientes en enfermedades oncológicas. En esa línea, exigió al Gobierno avanzar en financiamiento que permita reducir estos tiempos de espera.

Otro de los puntos abordados fue el alza de la Unidad de Fomento, que alcanzó los $40.000, situación ante la cual la legisladora solicitó urgencia para su proyecto que busca limitar los cobros asociados a este indicador. La diputada argumentó que este escenario se agrava por el aumento sostenido del costo de la vida, especialmente en combustibles, afirmando que el Ejecutivo ha traspasado estos costos a la ciudadanía.

Finalmente, la diputada hizo un llamado a no concretar recortes en el presupuesto de salud para la región, manifestando su inquietud ante la eventual eliminación de programas relevantes como el de prevención del suicidio. “No a los recortes”, enfatizó, solicitando al Ministerio de Salud resguardar los recursos destinados a Magallanes.

Estas preocupaciones también fueron planteadas en una reunión sostenida en Punta Arenas, donde el equipo parlamentario de Morales abordó las principales urgencias regionales, especialmente en torno a la falta de especialistas y las listas de espera. En la instancia, además, se solicitó asegurar la continuidad del apoyo estatal a las especialidades médicas impulsadas por la Universidad de Magallanes en el Hospital Clínico, iniciativa considerada clave para fortalecer la formación local y reducir la dependencia de profesionales de otras zonas del país.



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