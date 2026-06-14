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14 de junio de 2026

FUERZA AÉREA DE CHILE REALIZÓ TERCER ENVÍO DE AYUDA HUMANITARIA A BOLIVIA

​Una aeronave C-130 Hércules transportó seis toneladas de alimentos no perecibles hasta La Paz en el marco de una operación coordinada por el Gobierno de Chile.

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La Fuerza Aérea de Chile (FACh) concretó este sábado 13 de junio un nuevo traslado de ayuda humanitaria hacia Bolivia, como parte de una operación coordinada por el Gobierno de Chile a través de los ministerios de Relaciones Exteriores, Interior y Defensa Nacional.

La misión fue ejecutada por una aeronave Lockheed C-130 Hércules del Grupo de Aviación N.° 10, que despegó desde la Base Aérea Pudahuel con destino a la ciudad de La Paz. En esta oportunidad se trasladaron seis toneladas de alimentos no perecibles para apoyar a la población afectada por la situación que enfrenta el país vecino.

Este corresponde al tercer envío de ayuda humanitaria realizado por Chile durante las últimas semanas. Para concretar la operación, la institución dispuso de sus capacidades logísticas, operacionales y de planificación, permitiendo desarrollar las labores de preparación, carga y ejecución del vuelo en un corto plazo.

Desde la Fuerza Aérea destacaron que este tipo de misiones refleja la capacidad de respuesta de sus medios humanos y materiales, así como la versatilidad de sus aeronaves estratégicas para cumplir tareas de apoyo ante emergencias y requerimientos humanitarios.

La institución señaló además que sus capacidades de transporte aéreo permiten colaborar tanto en situaciones de emergencia dentro del territorio nacional como en operaciones de ayuda internacional, contribuyendo al apoyo de comunidades afectadas por distintas contingencias.


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