14 de junio de 2026
PROGRAMA TRANSFORMA ANTÁRTICA AVANZA EN LA CONSTRUCCIÓN DE UNA HOJA DE RUTA PARA EL DESARROLLO DE MAGALLANES
La iniciativa impulsada por Corfo permitió validar una propuesta preliminar que orientará acciones estratégicas vinculadas a la Antártica durante los próximos siete años.
Con la participación de representantes del sector público, privado, la academia, la cultura y la sociedad civil, se realizó el tercer taller participativo del Programa Transforma Regional Antártica de Corfo. La instancia permitió presentar y validar la versión preliminar de la Hoja de Ruta Antártica, instrumento que definirá acciones y lineamientos para fortalecer el desarrollo de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena durante los próximos siete años.
El trabajo es ejecutado por GDS Consultores y considera un proceso participativo que incluyó revisión documental, entrevistas a actores clave, diagnósticos económico-productivos y talleres realizados en Punta Arenas y Puerto Williams. Como resultado, se identificaron 19 brechas prioritarias que dieron origen a una cartera preliminar de 30 iniciativas organizadas en seis ejes estratégicos.
Entre las áreas abordadas se encuentran gobernanza territorial, infraestructura logística y energética, ciencia e innovación, economía antártica, formación de capital humano e identidad cultural antártica. La propuesta busca orientar futuras inversiones y fortalecer la coordinación entre instituciones públicas, privadas y académicas vinculadas al desarrollo antártico.
El gobernador regional de Magallanes y de la Antártica Chilena, Jorge Flies, destacó que esta planificación permitirá impulsar iniciativas relacionadas con infraestructura, educación, turismo, identidad antártica y servicios asociados al continente blanco. En tanto, el director regional de Corfo Magallanes, Javier Romero, subrayó el valor de construir una visión compartida de largo plazo para aprovechar las oportunidades que ofrece la actividad antártica.
La Hoja de Ruta Antártica será presentada oficialmente durante julio. El instrumento busca fortalecer el posicionamiento de Magallanes como un centro de operaciones científicas y logísticas vinculadas a la Antártica, considerando además el crecimiento de la actividad turística y el desarrollo de infraestructura tanto en Punta Arenas como en Puerto Williams.
DOCUMENTAL SOBRE GAUCHOS DE LA PATAGONIA DESTACA EN HISTÓRICA PARTICIPACIÓN CHILENA EN SHEFFIELD DOCFEST 2026
Tres proyectos con participación nacional fueron seleccionados en MeetMarket, entre ellos una producción sobre la vida de los gauchos patagónicos. Además, Maite Alberdi presentará una clase magistral y su nuevo documental.
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