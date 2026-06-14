PROGRAMA TRANSFORMA ANTÁRTICA AVANZA EN LA CONSTRUCCIÓN DE UNA HOJA DE RUTA PARA EL DESARROLLO DE MAGALLANES

Con la participación de representantes del sector público, privado, la academia, la cultura y la sociedad civil, se realizó el tercer taller participativo del Programa Transforma Regional Antártica de Corfo. La instancia permitió presentar y validar la versión preliminar de la Hoja de Ruta Antártica, instrumento que definirá acciones y lineamientos para fortalecer el desarrollo de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena durante los próximos siete años.

El trabajo es ejecutado por GDS Consultores y considera un proceso participativo que incluyó revisión documental, entrevistas a actores clave, diagnósticos económico-productivos y talleres realizados en Punta Arenas y Puerto Williams. Como resultado, se identificaron 19 brechas prioritarias que dieron origen a una cartera preliminar de 30 iniciativas organizadas en seis ejes estratégicos.

Entre las áreas abordadas se encuentran gobernanza territorial, infraestructura logística y energética, ciencia e innovación, economía antártica, formación de capital humano e identidad cultural antártica. La propuesta busca orientar futuras inversiones y fortalecer la coordinación entre instituciones públicas, privadas y académicas vinculadas al desarrollo antártico.

El gobernador regional de Magallanes y de la Antártica Chilena, Jorge Flies, destacó que esta planificación permitirá impulsar iniciativas relacionadas con infraestructura, educación, turismo, identidad antártica y servicios asociados al continente blanco. En tanto, el director regional de Corfo Magallanes, Javier Romero, subrayó el valor de construir una visión compartida de largo plazo para aprovechar las oportunidades que ofrece la actividad antártica.

La Hoja de Ruta Antártica será presentada oficialmente durante julio. El instrumento busca fortalecer el posicionamiento de Magallanes como un centro de operaciones científicas y logísticas vinculadas a la Antártica, considerando además el crecimiento de la actividad turística y el desarrollo de infraestructura tanto en Punta Arenas como en Puerto Williams.

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