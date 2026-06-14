Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
ARCA DIA DEL PAPA
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
1080x1080-Promociones-anuales-de-SPA---Junio
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
COVEPA BOTAS_336X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
casino
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
RADIO POLAR_2
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
banner-dap_250x250
RED SALUD JUNIO 2026
publicite aqui

14 de junio de 2026

PROGRAMA TRANSFORMA ANTÁRTICA AVANZA EN LA CONSTRUCCIÓN DE UNA HOJA DE RUTA PARA EL DESARROLLO DE MAGALLANES

​La iniciativa impulsada por Corfo permitió validar una propuesta preliminar que orientará acciones estratégicas vinculadas a la Antártica durante los próximos siete años.

TRANSFORMA ANTÁRTICA

Con la participación de representantes del sector público, privado, la academia, la cultura y la sociedad civil, se realizó el tercer taller participativo del Programa Transforma Regional Antártica de Corfo. La instancia permitió presentar y validar la versión preliminar de la Hoja de Ruta Antártica, instrumento que definirá acciones y lineamientos para fortalecer el desarrollo de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena durante los próximos siete años.

El trabajo es ejecutado por GDS Consultores y considera un proceso participativo que incluyó revisión documental, entrevistas a actores clave, diagnósticos económico-productivos y talleres realizados en Punta Arenas y Puerto Williams. Como resultado, se identificaron 19 brechas prioritarias que dieron origen a una cartera preliminar de 30 iniciativas organizadas en seis ejes estratégicos.

Entre las áreas abordadas se encuentran gobernanza territorial, infraestructura logística y energética, ciencia e innovación, economía antártica, formación de capital humano e identidad cultural antártica. La propuesta busca orientar futuras inversiones y fortalecer la coordinación entre instituciones públicas, privadas y académicas vinculadas al desarrollo antártico.

El gobernador regional de Magallanes y de la Antártica Chilena, Jorge Flies, destacó que esta planificación permitirá impulsar iniciativas relacionadas con infraestructura, educación, turismo, identidad antártica y servicios asociados al continente blanco. En tanto, el director regional de Corfo Magallanes, Javier Romero, subrayó el valor de construir una visión compartida de largo plazo para aprovechar las oportunidades que ofrece la actividad antártica.

La Hoja de Ruta Antártica será presentada oficialmente durante julio. El instrumento busca fortalecer el posicionamiento de Magallanes como un centro de operaciones científicas y logísticas vinculadas a la Antártica, considerando además el crecimiento de la actividad turística y el desarrollo de infraestructura tanto en Punta Arenas como en Puerto Williams.


Taller Basquet

PROGRAMA CRECER EN MOVIMIENTO ABRE CUPOS PARA TALLERES GRATUITOS DE TENIS DE MESA Y BÁSQUETBOL EN PUNTA ARENAS

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAGALLANES INVIERNO

DOCUMENTAL SOBRE GAUCHOS DE LA PATAGONIA DESTACA EN HISTÓRICA PARTICIPACIÓN CHILENA EN SHEFFIELD DOCFEST 2026

Leer Más

Tres proyectos con participación nacional fueron seleccionados en MeetMarket, entre ellos una producción sobre la vida de los gauchos patagónicos. Además, Maite Alberdi presentará una clase magistral y su nuevo documental.

Tres proyectos con participación nacional fueron seleccionados en MeetMarket, entre ellos una producción sobre la vida de los gauchos patagónicos. Además, Maite Alberdi presentará una clase magistral y su nuevo documental.

The Weight of Snow
nuestrospodcast
TRANSFORMA ANTÁRTICA

PROGRAMA TRANSFORMA ANTÁRTICA AVANZA EN LA CONSTRUCCIÓN DE UNA HOJA DE RUTA PARA EL DESARROLLO DE MAGALLANES

ARCA DIA DEL PAPA
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
Votacion segunda vuelta urna

RESULTADOS SEGUNDA VUELTA PRESIDENCIAL: ASÍ VOTÓ CADA COMUNA DE LA REGIÓN DE MAGALLANES

1080x1080-Promociones-anuales-de-SPA---Junio
COVEPA BOTAS_336X336PX
MED LAB
BANNER-PESCACHILE336X336
BRITANICO GIF (1)
AQUA CHILE 336x336 (1)
Tabsa 250_Tabsa24
TRANSFORMA ANTÁRTICA

PROGRAMA TRANSFORMA ANTÁRTICA AVANZA EN LA CONSTRUCCIÓN DE UNA HOJA DE RUTA PARA EL DESARROLLO DE MAGALLANES

el amigo de la familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
GASCO
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
ARCA DIA DEL PAPA
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
MED LAB
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA BOTAS_336X336PX
RADIO POLAR_2
SUPER-G-GIF
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
VAMOS AL MUNDIAL

ESCUELA HERNANDO DE MAGALLANES LANZA PROYECTO “¡VAMOS AL MUNDIAL!” CON ACTIVIDADES PARA TODA LA COMUNIDAD EDUCATIVA

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA BOTAS_336X336PX
PAX
BRITANICO GIF (1)
casino
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
GASCO
AquaChile banner
RADIO POLAR_2
CASINO HYDRA SPA
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
parkinson comunidades en accion

AGRUPACIÓN DE PACIENTES CON PARKINSON EN MAGALLANES FORTALECE RED DE APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO A FAMILIAS

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250