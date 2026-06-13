PUNTA ARENAS FUTSAL CAYÓ FRENTE A UNIVERSIDAD DE CHILE

Punta Arenas Futsal sufrió una nueva caída en la Liguilla de la Liga de Primera tras perder por 3-1 frente a Universidad de Chile. Con este resultado, el elenco magallánico acumuló su segunda derrota consecutiva en esta fase del campeonato.

El encuentro fue disputado y ambos equipos buscaron imponer su juego, sin embargo, la escuadra universitaria logró marcar diferencias en los momentos clave para quedarse con la victoria.

Para Punta Arenas Futsal, el resultado representa un nuevo desafío en sus aspiraciones dentro de la liguilla, instancia donde cada partido resulta determinante para mantenerse en competencia frente a los mejores equipos del torneo.

El cuadro regional deberá enfocarse ahora en su próximo compromiso, con la misión de volver a los triunfos y recuperar terreno en la tabla de posiciones de la Liga de Primera.

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