Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
ARCA DIA DEL PAPA
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
1080x1080-Promociones-anuales-de-SPA---Junio
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
COVEPA BOTAS_336X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
casino
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
RADIO POLAR_2
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
banner-dap_250x250
RED SALUD JUNIO 2026
publicite aqui

13 de junio de 2026

PUNTA ARENAS FUTSAL CAYÓ FRENTE A UNIVERSIDAD DE CHILE

​El conjunto magallánico perdió por 3-1 frente a Universidad de Chile en una nueva fecha de la Liguilla de la Liga de Primera.

PUQ FUTSAL

Punta Arenas Futsal sufrió una nueva caída en la Liguilla de la Liga de Primera tras perder por 3-1 frente a Universidad de Chile. Con este resultado, el elenco magallánico acumuló su segunda derrota consecutiva en esta fase del campeonato.

El encuentro fue disputado y ambos equipos buscaron imponer su juego, sin embargo, la escuadra universitaria logró marcar diferencias en los momentos clave para quedarse con la victoria.

Para Punta Arenas Futsal, el resultado representa un nuevo desafío en sus aspiraciones dentro de la liguilla, instancia donde cada partido resulta determinante para mantenerse en competencia frente a los mejores equipos del torneo.

El cuadro regional deberá enfocarse ahora en su próximo compromiso, con la misión de volver a los triunfos y recuperar terreno en la tabla de posiciones de la Liga de Primera.


Directora de Admisión INACAP

INACAP PUNTA ARENAS REFUERZA SU DESPLIEGUE EN MAGALLANES CON OFERTA ACADÉMICA, APOYO ESTUDIANTIL Y VINCULACIÓN TERRITORIAL

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAGALLANES INVIERNO

DOCUMENTAL SOBRE GAUCHOS DE LA PATAGONIA DESTACA EN HISTÓRICA PARTICIPACIÓN CHILENA EN SHEFFIELD DOCFEST 2026

Leer Más

Tres proyectos con participación nacional fueron seleccionados en MeetMarket, entre ellos una producción sobre la vida de los gauchos patagónicos. Además, Maite Alberdi presentará una clase magistral y su nuevo documental.

Tres proyectos con participación nacional fueron seleccionados en MeetMarket, entre ellos una producción sobre la vida de los gauchos patagónicos. Además, Maite Alberdi presentará una clase magistral y su nuevo documental.

The Weight of Snow
nuestrospodcast
PUQ FUTSAL

PUNTA ARENAS FUTSAL CAYÓ FRENTE A UNIVERSIDAD DE CHILE

ARCA DIA DEL PAPA
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
Votacion segunda vuelta urna

RESULTADOS SEGUNDA VUELTA PRESIDENCIAL: ASÍ VOTÓ CADA COMUNA DE LA REGIÓN DE MAGALLANES

1080x1080-Promociones-anuales-de-SPA---Junio
COVEPA BOTAS_336X336PX
MED LAB
BANNER-PESCACHILE336X336
BRITANICO GIF (1)
AQUA CHILE 336x336 (1)
Tabsa 250_Tabsa24
PUQ FUTSAL

PUNTA ARENAS FUTSAL CAYÓ FRENTE A UNIVERSIDAD DE CHILE

BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
GASCO
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
ARCA DIA DEL PAPA
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
MED LAB
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA BOTAS_336X336PX
RADIO POLAR_2
SUPER-G-GIF
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
VC 8

DOCE VECINOS COMPETIRÁN EN LA OCTAVA VERSIÓN DEL FESTIVAL DEL CANTAR VECINAL DE PUNTA ARENAS

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA BOTAS_336X336PX
PAX
BRITANICO GIF (1)
casino
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
GASCO
AquaChile banner
RADIO POLAR_2
CASINO HYDRA SPA
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
diputadamorales

DIPUTADA JAVIERA MORALES EMPLAZA AL GOBIERNO POR RECORTES EN SALUD Y POR COBROS ASOCIADOS AL CAE

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250