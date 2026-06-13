PRESIDENTE DE FENATRAMA ADVIERTE FALTA DE RECURSOS PARA ENFRENTAR DESAFÍOS AMBIENTALES EN MAGALLANES

El presidente de la Federación Nacional de Trabajadoras y Trabajadores del Ministerio del Medio Ambiente (FENATRAMA), Francisco Cabrera, manifestó su preocupación por la limitada dotación de personal con que cuentan los organismos ambientales en la Región de Magallanes, especialmente ante el aumento de proyectos de inversión vinculados al desarrollo del hidrógeno verde.

Según explicó el dirigente, la extensión territorial de la región contrasta con la cantidad de funcionarios disponibles para labores de fiscalización y seguimiento. Cabrera indicó que existen servicios donde actualmente solo una persona está encargada de estas tareas, mencionando los casos de la Superintendencia del Medio Ambiente y el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas.

Asimismo, señaló que algunas instituciones han debido recurrir a contrataciones a honorarios para responder al incremento de trabajo asociado a los proyectos en evaluación. A su juicio, esta situación refleja la necesidad de fortalecer las capacidades permanentes del Estado para enfrentar los desafíos que implica el crecimiento de nuevas iniciativas productivas.

El presidente de FENATRAMA sostuvo que el desarrollo sostenible requiere no solo inversión privada, sino también recursos públicos que permitan asegurar el cumplimiento de la normativa ambiental. En ese contexto, destacó el trabajo que realizan los funcionarios del sector pese a las limitaciones existentes.

Finalmente, Cabrera afirmó que el debate sobre crecimiento económico y protección ambiental debe desarrollarse sobre la base de antecedentes técnicos y evidencias, subrayando la importancia de contar con instituciones fortalecidas que resguarden el patrimonio ambiental y el bienestar de las comunidades.

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