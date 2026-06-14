CORTE DE ENERGÍA AFECTÓ A 183 CLIENTES EN DOS SECTORES DE PUNTA ARENAS

La Empresa Eléctrica de Magallanes S.A. (EDELMAG) informó que a las 17:50 horas de este domingo se registró una interrupción del suministro eléctrico que afectó a los sectores de Zona Austral y Villa El Golf, en Punta Arenas.

De acuerdo con la compañía, la emergencia impactó a un total de 183 clientes. Tras detectarse la falla, equipos técnicos fueron desplegados para identificar la causa del problema y ejecutar las maniobras necesarias para restablecer el servicio.

Según explicó la empresa, el origen de la interrupción estuvo asociado a las condiciones de viento registradas en la ciudad, las que provocaron golpes en las redes de distribución y la activación de los sistemas de protección, generando el corte del suministro eléctrico.

EDELMAG indicó que las labores permitieron restablecer el servicio a las 18:45 horas, normalizando la situación para la totalidad de los clientes afectados.

La compañía recordó que mantiene disponible el Fono Clientes 800 800 400 y la cuenta de X @edelmag_sos para consultas o reportes relacionados con el suministro eléctrico.

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