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14 de junio de 2026

MUNICIPIOS PLANTEAN A MINISTRA DEL MEDIO AMBIENTE DESAFÍOS EN LEY REP, RESIDUOS Y CAMBIO CLIMÁTICO

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, participó en una reunión con la ministra Francisca Toledo en representación de la Asociación Chilena de Municipalidades para abordar materias prioritarias para las comunas del país.

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La implementación de la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor (REP), la situación de los sitios de disposición final de residuos y el avance de los Planes de Acción Comunal de Cambio Climático fueron algunos de los principales temas abordados en una reunión entre la ministra del Medio Ambiente, Francisca Toledo, y el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, en su calidad de presidente de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático de la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM).

Tras el encuentro, Radonich señaló que uno de los puntos centrales fue la evaluación del funcionamiento de la Ley REP, normativa que busca fortalecer el reciclaje y la gestión de residuos. El jefe comunal indicó que las municipalidades han enfrentado dificultades en su implementación y valoró la disposición del ministerio para incorporar la visión de los municipios en el proceso de revisión de la ley.

Otro de los temas analizados fue la situación de los sitios de disposición final de residuos domiciliarios. Según expuso la autoridad comunal, existe preocupación por el nivel de ocupación que presentan varios de estos recintos a nivel nacional, por lo que se planteó la necesidad de avanzar hacia una política pública que establezca estándares comunes y permita aumentar su vida útil.

Durante la reunión también se revisó el estado de avance de los Planes de Acción Comunal de Cambio Climático. En este contexto, se abordó la situación de aquellos municipios que aún no han iniciado el proceso y la necesidad de generar mecanismos que faciliten el cumplimiento de las exigencias establecidas por la legislación vigente.

Finalmente, Radonich solicitó fortalecer el apoyo del programa Huella Chile para que más municipalidades puedan medir sus emisiones de carbono y evaluar el impacto de las iniciativas ambientales que desarrollan en sus respectivos territorios.


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