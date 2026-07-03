MINISTRA MARÍA JESÚS WULF DESTACA EN MAGALLANES EL FORTALECIMIENTO DE LAS POLÍTICAS DE CUIDADOS, INFANCIA Y PERSONAS MAYORES

La ministra de Desarrollo Social y Familia, María Jesús Wulf, participó la mañana de este viernes en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, donde abordó los principales ejes de la cuenta pública que realizó en Puerto Williams, además de analizar los desafíos que enfrenta el país y, particularmente, la Región de Magallanes en materias como el Sistema Nacional de Cuidados, personas mayores, infancia y programas para personas en situación de calle.

Durante la entrevista, la secretaria de Estado valoró el rol que cumple la cartera en la coordinación de la política social y afirmó que asumir el ministerio representa una responsabilidad con las familias más vulnerables del país.

"Es un privilegio poder servir al país y hacerlo desde un ministerio que atiende y busca mejorar las condiciones de vida de las personas más vulnerables de nuestro país", señaló.

La ministra explicó que uno de los principales enfoques de la actual administración ha sido cambiar la forma en que se diseñan las políticas sociales, dejando de observar únicamente al beneficiario individual para incorporar a su entorno familiar.

"La política social tiene que mirar ese entorno, ese grupo humano que lo acoge, lo abandona o no lo cuida o lo protege para poder ir poniendo sus cimientos que hacen que nuestra sociedad esté mejor, que las familias estén fortalecidas y que puedan salir adelante."

Cuenta pública en Puerto Williams

Respecto a la decisión de realizar la cuenta pública ministerial en Puerto Williams, Wulf indicó que respondió a una instrucción del Presidente de la República para descentralizar este tipo de actividades.

"El Presidente nos dijo, yo no quiero a las autoridades dando cuenta pública en la Región Metropolitana (...), los quiero en lugares, ojalá alejados, donde nadie ha llegado", comentó.

Asimismo, destacó que nunca antes un ministro había realizado una rendición pública de su gestión en la ciudad más austral del mundo.

"Es rendirle cuenta hasta la última familia que está en nuestro país y nos quedamos muy contentos con haber hecho este acto republicano en la ciudad más austral de Chile y del mundo."

Vivienda Primero para personas en situación de calle

Otro de los temas abordados fue la implementación del programa Vivienda Primero en Magallanes, iniciativa destinada a apoyar a personas en situación de calle mediante el acceso temporal a una vivienda y un acompañamiento profesional permanente.

La ministra explicó que el programa cuenta con evidencia internacional y busca entregar estabilidad para que los beneficiarios puedan reconstruir sus proyectos de vida.

"Vivienda Primero les permite acceder a una vivienda de forma temporal. Es un arriendo en el que también tienen un acompañamiento (...) para que tengan una buena rutina, una rutina de higiene, a que puedan vincularse con su entorno, que puedan empezar a reconstruir sus vidas."

Añadió que actualmente el Ministerio de Desarrollo Social y Familia atiende a cerca de 50 mil personas en situación de calle a nivel nacional mediante municipios y organizaciones de la sociedad civil.

Fortalecimiento del Sistema Nacional de Cuidados

En materia de cuidados, la autoridad destacó el crecimiento de la Red Local de Apoyos y Cuidados en Magallanes, anunciando un incremento en la inversión regional.

"Vamos en una inversión superior a 797 millones de pesos, así que están aumentando las diadas que se llaman, que son las duplas de beneficiarios que se pueden atender gracias a la Red Local de Apoyo y Cuidado."

Wulf recalcó que el envejecimiento de la población y el aumento de personas con dependencia hacen indispensable fortalecer este sistema, considerando que la mayor parte del trabajo de cuidados sigue siendo realizado por mujeres.

"Las mujeres son las primeras en renunciar a sus trabajos y abocarse a los cuidados (...) tenemos como sociedad ser conscientes de esta realidad que va creciendo y que tiene un efecto muy profundo en la vida de quienes cuidan."

Envejecimiento activo

Durante la conversación también abordó los desafíos que enfrenta Chile frente al envejecimiento de la población y destacó la implementación de la Ley Integral de Personas Mayores.

La ministra sostuvo que uno de los objetivos es avanzar hacia una política nacional de envejecimiento y fortalecer el Servicio Nacional del Adulto Mayor (Senama).

"Tenemos que implementar la Ley Integral de personas mayores y envejecimiento activo y saludable (...) vamos también a tener un fortalecimiento de Senama como institución."

Asimismo, enfatizó que el foco debe estar en promover un envejecimiento activo.

"Queremos marcar como administración un fortalecimiento de las políticas que buscan un envejecimiento activo."

Alfabetización digital

Consultada por las dificultades que enfrentan muchas personas mayores frente a la digitalización de los servicios públicos, Wulf reconoció que el Estado debe seguir ofreciendo alternativas presenciales.

"El deber del Estado está para todas las personas, no solo para las que saben usar la tecnología."

En esa línea, valoró el trabajo que realizan las oficinas ChileAtiende y las Cajas Vecinas, junto con reforzar la necesidad de ampliar los programas de alfabetización digital.

Protección de la infancia

La ministra también manifestó su preocupación por la situación de la infancia en la región, particularmente por los casos de explotación sexual infantil, anunciando la implementación de un programa piloto de prevención.

Además, hizo un llamado a aumentar el número de familias de acogida para niños que actualmente permanecen en residencias.

"Los niños chiquititos hoy día en esta región son cinco niños que están en residencia, que no debiesen estarlo por ley, debieran estar creciendo en un hogar con cariño, con apego."

Finalmente, invitó a las familias interesadas a postular al programa de acogimiento familiar, destacando el impacto que puede generar en la vida de un niño.

"Ese niño recibió cariño, que tuvo un vínculo significativo y el impacto que podemos generar es tremendo."

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