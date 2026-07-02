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2 de julio de 2026

PRESIDENTES KAST Y PEÑA SUSCRIBEN ACUERDOS BILATERALES ENTRE CHILE Y PARAGUAY EN MATERIA ECONÓMICA Y DE COMBATE A CRÍMENES TRANSNACIONALES

La firma de estos acuerdos busca fortalecer la cooperación bilateral en ámbitos estratégicos, promoviendo una mayor integración económica, el intercambio de experiencias en materia de seguridad y la coordinación de esfuerzos para enfrentar delitos transnacionales.

kastpena

S.E. el Presidente de la República, José Antonio Kast, participó este miércoles en la firma de tres acuerdos bilaterales en materia económica y de combate a los crímenes transnacionales con el Presidente de Paraguay, Santiago Peña, como parte de la gira realizada por el mandatario chileno.

La firma de estos instrumentos se realizó en el Palacio de Gobierno, en Asunción, en el marco de su visita oficial al país y de su participación en la Cumbre del Mercosur y Estados Asociados.

Ambos mandatarios y sus delegaciones abordaron materias de interés común orientadas a profundizar la relación política, económica y de seguridad entre ambas naciones.

Tras la reunión, ambos mandatarios encabezaron en el Salón Independencia la firma de tres acuerdos bilaterales.

Los instrumentos corresponden a un convenio para evitar la doble imposición y prevenir la evasión y elusión fiscal en relación con el impuesto a la renta y al patrimonio; un memorándum de entendimiento entre los Ministerios del Interior de Chile y Paraguay; y otro memorándum de entendimiento para fortalecer la prevención, investigación y asistencia a víctimas de trata de personas.

Los acuerdos fueron suscritos por los ministros de Relaciones Exteriores de ambos países, Rubén Ramírez Lezcano, por Paraguay, y Francisco Pérez Mackenna, por Chile.

El acuerdo de cooperación tributaria tiene como propósito evitar que una misma renta o patrimonio sea gravada en ambos países, así como establecer mecanismos para prevenir la evasión y la elusión fiscal.

Del mismo modo, incorpora estándares internacionales que brindan mayor seguridad jurídica y previsibilidad a las personas y empresas que desarrollan actividades económicas entre Paraguay y Chile.

El memorándum que fortalece la respuesta frente a la trata de personas promueve una atención integral a las víctimas, basada en el respeto de los derechos humanos, la confidencialidad, la no revictimización y la cooperación internacional, además de prever la elaboración de un plan de trabajo conjunto y mecanismos de seguimiento para evaluar los avances de las acciones acordadas.

Tras la firma de los acuerdos, ambos jefes de Estado realizaron una declaración conjunta.

El Presidente Kast valoró los acuerdos suscritos con Paraguay y los calificó como "pasos muy importantes" para mejorar la economía y el profundizar el combate a la delincuencia y el crimen organizado. Aseguró que se trata de una “luz de esperanza” para ir mejorando la situación económica, destacando especialmente el avance del corredor bioceánico que unirá el Pacífico con el Atlántico.

“En momentos en que hay crisis a nivel mundial, nosotros damos la señal contraria de que es posible la unidad, la unidad comercial, la unidad de intereses para mejorar la calidad de vida de nuestros compatriotas”, señaló el Presidente Kast.

Declaración conjunta

En la Declaración conjunta, ambos mandatarios acordaron:

•          Fortalecer el diálogo político permanente y la cooperación estratégica entre ambos países.
•          Impulsar la integración física y económica del Cono Sur como eje para el desarrollo regional.
•          Promover nuevas oportunidades de comercio e inversión, destacando el dinamismo del intercambio bilateral y el papel de Chile como uno de los principales inversionistas en Paraguay.
•          Consolidar un marco jurídico más moderno y previsible para la actividad económica mediante el convenio para evitar la doble imposición y el fortalecimiento del Acuerdo Comercial Bilateral.
•          Continuar impulsando el Corredor Bioceánico Vial como infraestructura estratégica para conectar los océanos Atlántico y Pacífico, generar inversiones, fortalecer la logística y crear nuevas oportunidades de desarrollo para la región.
 
Además, ambos Jefes de Estado reafirmaron su compromiso de:

•          Fortalecer la coordinación frente a la delincuencia organizada transnacional mediante el intercambio de información y el trabajo conjunto entre las instituciones competentes.
•          Impulsar acciones coordinadas en materia de seguridad, control fronterizo, migración, aduanas, inteligencia y cooperación judicial.
•          Consolidar la cooperación para prevenir y combatir la trata de personas, así como brindar una mayor protección y asistencia a las víctimas.
•          Profundizar la cooperación bilateral en áreas como ciencia, innovación, educación, cultura, turismo, deporte, asuntos consulares y migratorios.
•          Mantener una agenda permanente de trabajo que contribuya al desarrollo de ambos países y al fortalecimiento de la integración regional.

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