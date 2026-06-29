COMUNIDAD PESQUERA DE BARRANCO AMARILLO CELEBRÓ A SAN PEDRO CON TRADICIONAL MISA

Con una masiva participación de pescadores artesanales, sus familias y la comunidad, este fin de semana se realizó la tradicional misa en honor a San Pedro en la caleta de Barranco Amarillo. La actividad permitió mantener viva una de las principales tradiciones vinculadas a la pesca artesanal en la Región de Magallanes.

La celebración fue financiada por el Instituto Nacional de Desarrollo Sustentable de la Pesca Artesanal y de la Acuicultura de Pequeña Escala (INDESPA) y también se desarrolló en Puerto Natales, reuniendo a las comunidades pesqueras en torno a una festividad que forma parte de su identidad y patrimonio.

El seremi de Economía, Fomento y Turismo, Francisco Birke, destacó la importancia del sector pesquero para la región y el significado de esta conmemoración. La autoridad señaló que la instancia refleja la fe de las y los pescadores, quienes esperan una temporada segura y favorable, especialmente ante el próximo inicio de la temporada de centolla a mediados de julio.

La jornada reafirmó el valor de las tradiciones ligadas al mar y reconoció el aporte que realizan diariamente las y los pescadores artesanales al desarrollo económico y social de la Región de Magallanes.

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