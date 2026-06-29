29 de junio de 2026
COMUNIDAD PESQUERA DE BARRANCO AMARILLO CELEBRÓ A SAN PEDRO CON TRADICIONAL MISA
La tradicional ceremonia reunió a pescadores, sus familias y la comunidad en Barranco Amarillo y también se desarrolló en Puerto Natales, con apoyo de INDESPA.
Con una masiva participación de pescadores artesanales, sus familias y la comunidad, este fin de semana se realizó la tradicional misa en honor a San Pedro en la caleta de Barranco Amarillo. La actividad permitió mantener viva una de las principales tradiciones vinculadas a la pesca artesanal en la Región de Magallanes.
La celebración fue financiada por el Instituto Nacional de Desarrollo Sustentable de la Pesca Artesanal y de la Acuicultura de Pequeña Escala (INDESPA) y también se desarrolló en Puerto Natales, reuniendo a las comunidades pesqueras en torno a una festividad que forma parte de su identidad y patrimonio.
El seremi de Economía, Fomento y Turismo, Francisco Birke, destacó la importancia del sector pesquero para la región y el significado de esta conmemoración. La autoridad señaló que la instancia refleja la fe de las y los pescadores, quienes esperan una temporada segura y favorable, especialmente ante el próximo inicio de la temporada de centolla a mediados de julio.
La jornada reafirmó el valor de las tradiciones ligadas al mar y reconoció el aporte que realizan diariamente las y los pescadores artesanales al desarrollo económico y social de la Región de Magallanes.
PRESIDENTE KAST ASEGURA CONTINUIDAD DEL PLAN DE DESARROLLO DE ZONAS EXTREMAS PARA IMPULSAR INFRAESTRUCTURA EN MAGALLANES
El Mandatario afirmó que el Gobierno reforzará el Plan Estratégico de Desarrollo de Zonas Extremas con el objetivo de ejecutar obras de conectividad e infraestructura habilitante que respalden el crecimiento de la Región de Magallanes y la Antártica Chilena.
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