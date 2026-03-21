INCIDENTE MARÍTIMO EN BARRANCO AMARILLO: DOS NAVES COLISIONAN SIN HERIDOS NI DAÑO AMBIENTAL

Un abordaje menor entre dos embarcaciones se registró durante la madrugada del 20 de marzo en el sector de Barranco Amarillo, en Punta Arenas, sin que se reportaran personas lesionadas ni afectación al medio ambiente.

El hecho ocurrió pasada la medianoche, cuando la barcaza “Anan” colisionó con la lancha a motor “Jorge Miguel II”. La situación fue informada oportunamente vía radial a la Autoridad Marítima, lo que permitió activar los protocolos establecidos para este tipo de emergencias.

De acuerdo con la información preliminar, el incidente dejó únicamente daños estructurales menores en una de las naves involucradas. Como medida preventiva, ambas embarcaciones quedaron con zarpe suspendido mientras se desarrollan las diligencias correspondientes.

Desde la Capitanía de Puerto de Punta Arenas informaron que se instruyó una investigación sumaria administrativa marítima para esclarecer las causas del abordaje, proceso que será apoyado por las Oficinas de Inspección de Naves.

El Capitán de Puerto de Punta Arenas, capitán de fragata litoral Fernando Diez, señaló que la prioridad de la Autoridad Marítima es garantizar la seguridad de las operaciones, la vida humana en el mar y la protección del medio ambiente acuático.

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