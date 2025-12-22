GERENTE GENERAL DE ENAP RECORRE ZONA DE POSESIÓN AFECTADA EL VIERNES POR INCIDENTE

​ El gerente general de Enap, Julio Friedmann, llegó en la madrugada de este domingo para dirigirse desde el aeropuerto directamente al sector de Posesión, en la región de Magallanes, donde el pasado viernes ocurrió una fuga y un posterior incendio.



El objetivo de la visita, en la que lo acompañaron los gerentes de Enap Magallanes, Rodrigo Bustamante; de Seguridad y Salud Ocupacional, Douglas Sequeira; y de Asuntos Corporativos, Andrea Aranda; fue reunirse con los trabajadores que laboran en esas instalaciones, revisar los primeros análisis tras el incidente y conocer el estado de la infraestructura dañada. Julio Friedmann también fue hasta la Clínica RedSalud Magallanes, donde fue internado el trabajador contratista que resultó con lesiones. En este lugar pudo visitarlo y conversar con él.



El incidente ocurrió durante la madrugada del viernes en la Planta Posesión de Enap, en el contexto de tareas de limpieza del gasoducto 18, en un sector a cargo de la empresa contratista Bond Energy. Enap activó los protocolos de seguridad y a la brigada de respuesta ante emergencia de la compañía; además de la información y coordinación con las autoridades locales. Gracias a la oportuna acción de estos equipos, la fuga fue controlada con rapidez y el fuego extinguido.



Como parte de las medidas preventivas, fue suspendido temporalmente el suministro a distintos clientes industriales de la región, para priorizar el consumo domiciliario. Todo, en coordinación con la Delegación Presidencial y las autoridades sectoriales, especialmente con la SEC.



“Lo primero para nosotros es el compromiso con la recuperación del trabajador afectado por el incidente y el apoyo y reconocimiento a todos los enapinos que tuvieron una actuación encomiable para enfrentar esta situación. Y lo segundo es, además de agradecer el trabajo conjunto con las autoridades de Magallanes, enfatizar que nuestros esfuerzos hoy están puestos en continuar garantizando el suministro residencial y reponer también la entrega a nuestros grandes clientes”, señaló Friedmann.



Enap está evaluando los impactos operativos y financieros de este incidente y los plazos de reposición de la infraestructura crítica que, inicialmente, podría tardar más de un mes.



Por su parte, el gerente de Enap Magallanes, Rodrigo Bustamante, recalcó que las tareas de limpieza del gasoducto involucran tramos cercanos a los 100 kilómetros. “Son tareas estandarizadas en la industria y que implican un trabajo continuo, día y noche. Para entender cuál fue la causa de este incidente, la empresa inició una investigación interna y en paralelo a dicho proceso, nuestro foco es y será rehabilitar la infraestructura dañada y mantener la continuidad en el suministro, especialmente a los residentes”.



