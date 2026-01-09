Punta Arenas,
9 de enero de 2026

“EL RIESGO ES EXTREMO”: SENAPRED DECLARA ALERTA TEMPRANA PREVENTIVA POR INCENDIOS FORESTALES QUE PODRÍAN OCURRIR EN LA REGIÓN DE MAGALLANES

​El viento y la vegetación seca debido a la falta de lluvias son dos factores que se sumaron a la hora de tomar la medida.

​Esta jornada, desde el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), emitió una alerta temprana preventiva para la región de Magallanes, debido a la posibilidad de que ocurran incendios forestales en la zona.

La medida se adoptó en base a la información proporcionada por la Corporación Nacional Forestal (Conaf), entidad que expresó su preocupación debido a las altas temperaturas en las provincias de Última Esperanza y Magallanes que están pronosticadas para esta semana.

Esto, además, considerando el viento fuerte y la vegetación seca, producto del “estrés hídrico”, según indica el organismo.

Senapred agrega que “se prevé que las altas temperaturas se extiendan hasta el viernes 09 de enero, para posteriormente dar paso al ingreso de un sistema frontal que aportará precipitaciones débiles y viento”.

De acuerdo al último reporte de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), entre el jueves 08 y lunes 12 de enero, se pronostican temperaturas máximas entre 13 y 20 °C, viento entre 20 y 70 km/h y una humedad relativa entre 40 y 90 %; lo que propiciaría los incendios.

Asimismo, consignan que la alerta también responde al evento de la peregrinación de la Virgen Monserrat, a realizarse el próximo domingo, donde se espera una población flotante de hasta cuatro mil personas en la comuna de Río Verde.

La alerta temprana preventiva estará vigente desde este martes y hasta que las condiciones lo ameriten.

Fuente: latercera.com 

ACCIDENTE EN TORRES DEL PAINE: TURISTA ISRAELÍ RESULTA GRAVEMENTE LESIONADO TRAS INGRESAR A ZONA RESTRINGIDA

MUNICIPIO CIERRA AUDIENCIAS PÚBLICAS POR IMAGEN OBJETIVO DEL PLAN REGULADOR

​Asimismo, vecinos conocieron alternativas de desarrollo urbano y plazos para observaciones ciudadanas.

​Asimismo, vecinos conocieron alternativas de desarrollo urbano y plazos para observaciones ciudadanas.

“EL RIESGO ES EXTREMO”: SENAPRED DECLARA ALERTA TEMPRANA PREVENTIVA POR INCENDIOS FORESTALES QUE PODRÍAN OCURRIR EN LA REGIÓN DE MAGALLANES

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

billetes

CASEN 2024: MAGALLANES SE MANTIENE ENTRE LAS REGIONES DE MAYORES INGRESOS DEL PAÍS

trumpmachado

“NO PUEDE SER TRANSFERIDO”: INSTITUTO NOBEL RESPONDE A MACHADO TRAS SU IDEA DE COMPARTIR NOBEL DE LA PAZ CON TRUMP