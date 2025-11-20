“UNA MALA COINCIDENCIA”: DIRECTOR DE CONAF MAGALLANES ADMITE AUSENCIA DE GUARDAPARQUES DURANTE TRAGEDIA EN TORRES DEL PAINE

El director regional de Conaf Magallanes, Mauricio Ruiz, confirmó la ausencia de guardaparques durante el día en que ocurrió la tragedia en Torres del Paine, donde murieron cinco turistas mientras realizaban la ruta por el denominado circuito “O”.

En conversación con 24 Horas, Ruiz explicó que dicho ausentismo se debió a las elecciones: “Cuando hay votaciones tenemos que hacer bajada de nuestro personal para que o se excusen o hagan el sufragio”.

“Ese día tocó la votación y bajaron. Ellos estaban adentro del parque en la noche, pero no alcanzaban a llegar porque tienen que caminar alrededor de 15 a 18 kilómetros para poder llegar” a su lugar de trabajo, añadió.

“Ese día estaba sin guardaparques en ese lugar”

En esa línea, señaló que “se produjo esta mala coincidencia”, confirmando que “ese día estaba sin guardaparques en ese lugar, pero sí al interior del parque”.

Ante posibles responsabilidades judiciales tras la tragedia, Mauricio Ruiz afirmó que “ estamos dispuestos , nuestros cargos son así, si hay que seguir un procedimiento judicial y aceptar la entrevista de Fiscalía, hay que hacerlo”.

“Tenemos que ir aclarando las situaciones de las condiciones que estaban ese día en el parque”, agregó. Y aseguró que en la segunda vuelta presidencial “vamos a tener todos los resguardos. Si no pudiéramos cumplir con el resguardo, vamos a tener que cerrar algunos sectores”.

Fuente: adnradio.cl



