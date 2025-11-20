Punta Arenas,
20 de noviembre de 2025

“UNA MALA COINCIDENCIA”: DIRECTOR DE CONAF MAGALLANES ADMITE AUSENCIA DE GUARDAPARQUES DURANTE TRAGEDIA EN TORRES DEL PAINE

​Para la segunda vuelta presidencial, la autoridad regional del organismo no descartó cerrar sectores si es que “no pudiéramos cumplir con el resguardo”.

conafpaine

El director regional de Conaf Magallanes, Mauricio Ruiz, confirmó la ausencia de guardaparques durante el día en que ocurrió la tragedia en Torres del Paine, donde murieron cinco turistas mientras realizaban la ruta por el denominado circuito “O”.

En conversación con 24 Horas, Ruiz explicó que dicho ausentismo se debió a las elecciones: “Cuando hay votaciones tenemos que hacer bajada de nuestro personal para que o se excusen o hagan el sufragio”.

“Ese día tocó la votación y bajaron. Ellos estaban adentro del parque en la noche, pero no alcanzaban a llegar porque tienen que caminar alrededor de 15 a 18 kilómetros para poder llegar” a su lugar de trabajo, añadió.

“Ese día estaba sin guardaparques en ese lugar”

En esa línea, señaló que “se produjo esta mala coincidencia”, confirmando que “ese día estaba sin guardaparques en ese lugar, pero sí al interior del parque”.

Ante posibles responsabilidades judiciales tras la tragedia, Mauricio Ruiz afirmó que “estamos dispuestos, nuestros cargos son así, si hay que seguir un procedimiento judicial y aceptar la entrevista de Fiscalía, hay que hacerlo”.

“Tenemos que ir aclarando las situaciones de las condiciones que estaban ese día en el parque”, agregó. Y aseguró que en la segunda vuelta presidencial “vamos a tener todos los resguardos. Si no pudiéramos cumplir con el resguardo, vamos a tener que cerrar algunos sectores”.

Fuente: adnradio.cl 


torresdelpaine

FISCALÍA REVELA CAUSA DE MUERTE DE TURISTAS EXTRAVIADOS EN EL CIRCUITO O DE LAS TORRES DEL PAINE

TURISTA BRITÁNICO QUE SOBREVIVIÓ A TRAGEDIA EN TORRES DEL PAINE ASEGURA QUE “HUBO FALLAS EN EL PARQUE”

​"Había reportes meteorológicos de que habrían vientos de 100 kilómetros por hora, nos dijeron que era normal", aseguró Christian Aldridge, que declaró en el marco de la investigación que desarrolla la Fiscalía de Magallanes.

​"Había reportes meteorológicos de que habrían vientos de 100 kilómetros por hora, nos dijeron que era normal", aseguró Christian Aldridge, que declaró en el marco de la investigación que desarrolla la Fiscalía de Magallanes.

ENTREGA INFORMACIÓN ELECCIONES 2025

CÉDULA Y PASAPORTE SON LOS ÚNICOS DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA PODER SUFRAGAR ESTE DOMINGO 16

circuitoO

COMUNIDAD RESCATA SU HISTORIA Y PRESENTA NUEVOS PROYECTOS DE SOSTENIBILIDAD Y APOYO SOCIAL

COMODORO JUAN SOTO HERRERA ASUMIÓ COMO NUEVO COMANDANTE EN JEFE DE LA TERCERA ZONA NAVAL

