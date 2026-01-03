3 de enero de 2026
TRAYECTORIA DEL PROFESOR JUAN CARLOS JUDIKIS EN EL PROGRAMA OJO CON LA CULTURA
Conducido por el historiador Víctor Hernández.
Comenzó el programa mencionando que el 2 de enero de 1948 falleció el escritor chileno Vicente Huidobro autor de reconocidas obras.
El invitado, en esta ocasión Juan Carlos Judikis, es académico, profesor de inglés y deportista en la disciplina del futbol, específicamente en el club deportivo Sokol.
Fue creador del Instituto Británico y de la carrera de pedagogía en inglés en la Umag.
El programa se puede ver completo aquí
Noticias
Relacionadas
La decisión es de carácter transitorio y responde a la falta de recepción de fondos ministeriales.
La decisión es de carácter transitorio y responde a la falta de recepción de fondos ministeriales.
Noticias
Destacadas