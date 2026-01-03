Punta Arenas,
3 de enero de 2026

TRAYECTORIA DEL PROFESOR JUAN CARLOS JUDIKIS EN EL PROGRAMA OJO CON LA CULTURA

Conducido por el historiador Víctor Hernández. ​

jcjudikis

Comenzó el programa mencionando que el 2 de enero de 1948 falleció el escritor chileno Vicente Huidobro autor de reconocidas obras.

El invitado, en esta ocasión Juan Carlos Judikis, es académico, profesor de inglés y deportista en la disciplina del futbol, específicamente en el club deportivo Sokol.

Fue creador del Instituto Británico y de la carrera de pedagogía en inglés en la Umag.

 

El programa se puede ver completo aquí



chino

PRESENCIA DEL INSTITUTO CONFUCIO EN MAGALLANES EN EL PROGRAMA OJO CON LA CULTURA

CIERRE TEMPORAL DEL SAPU 18 DE SEPTIEMBRE

Leer Más

​La decisión es de carácter transitorio y responde a la falta de recepción de fondos ministeriales.

photo_2026-01-02_12-09-46

DIPUTADA MORALES EMPLAZA AL CORE: “LAS TRABAS DE LA DERECHA AL CONTROL BIOMÉTRICO PARA MAGALLANES SON PURAS MEZQUINDADES PORQUE EL PROYECTO ES DEL DIPUTADO BIANCHI”

Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

dtpr

DESDE HOY 2 DE ENERO PUNTA ARENAS SE DESPIDE DEL EFECTIVO EN LAS MICROS Y CONSOLIDA EL PAGO ELECTRÓNICO

vinilospuq

RETRO PUB SUBMARINO AMARILLO SE ABRIRÁ ESTE DOMINGO A LA COMUNIDAD DEL VINILO