TRAYECTORIA DEL PROFESOR JUAN CARLOS JUDIKIS EN EL PROGRAMA OJO CON LA CULTURA

Comenzó el programa mencionando que el 2 de enero de 1948 falleció el escritor chileno Vicente Huidobro autor de reconocidas obras.

El invitado, en esta ocasión Juan Carlos Judikis, es académico, profesor de inglés y deportista en la disciplina del futbol, específicamente en el club deportivo Sokol.

Fue creador del Instituto Británico y de la carrera de pedagogía en inglés en la Umag.

