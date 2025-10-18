EN EL PROGRAMA OJO CON LA CULTURA ENTREGAN DETALLES DE LO QUE SERÁN LAS III JORNADAS ESCOLARES DE HISTORIA REGIONAL Y TERRITORIO

El conductor del programa recordó que el próximo 21 de octubre se celebra el Día de la Región, fecha que se conmemora desde el año 1997 cuando fue instaurado por el Consejo Regional de la época que era presidido por Mateo Martinic.

Para conocer más detalles de estas jornadas escolares, se contó con la participación del profesor del liceo Sara Braun, Javier Muñoz.

