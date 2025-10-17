Punta Arenas,
ESTUDIANTES DE PUNTA ARENAS SE CONVIERTEN EN AGENTES DE PREVENCIÓN EN CUARTA VERSIÓN DEL PROYECTO “ACTÍVATE, CUÍDATE Y VIVE SIN ACV”

MINVU Y GOBIERNO REGIONAL SELLARON COMPROMISO INTERSECTORIAL Y ANUNCIARON CARTERA DE PROYECTOS EN LA ZIP SECTOR SUR DE PUNTA ARENAS

Leer Más

​La implementación del Plan Maestro fue respaldada con la firma de un compromiso interinstitucional, de orientar una inversión superior a los $300 mil millones de pesos en un horizonte de planificación que busca transformar el sector sur de la ciudad con un polo de desarrollo sostenible, inclusivo y equilibrado.

vista zip
VUELVE CAMINATA FAMILIAR DEL ADULTO MAYOR

FOTO MATHESON

DIPUTADO MATHESON: "SE DEBE DEVOLVER A LA BREVEDAD A LAS FAMILIAS CHILENAS LO COBRADO EN EXCESO POR EL ERROR DE CÁLCULO EN LAS TARIFAS ELÉCTRICAS"

ejercitocat

76 AÑOS DEL CENTRO DE ASUNTOS ANTÁRTICOS DEL EJÉRCITO: EL CORAZÓN LOGÍSTICO DEL CONTINENTE BLANCO

cormagcomics

CONVOCATORIA DE TALENTOS REGIONALES PARA EL PRÓXIMO ENCUENTRO DE CÓMIC E ILUSTRADORES, CORMAG-CON 2026

liliana

YO CONFÍO Y, ¿TÚ?

