​Por noveno año consecutivo se extiende el consolidado vínculo académico que une al Servicio Médico Legal (SML) con la carrera de Medicina de la Universidad de Magallanes (UMAG), cuyos estudiantes de cuarto año realizan en su octavo semestre una pasantía en aquella institución, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, inserta en la asignatura de Medicina Legal.



El 22 de septiembre se reanudó este módulo académico –que se extenderá hasta fines de noviembre- por el que pasarán 44 futuros médicos en grupos de cinco a seis estudiantes, señaló el Dr. René Castro Cid, Director Regional del SML, en virtud de un convenio marco de colaboración docente con la casa de estudios regional. Esta experiencia de aprendizaje les permite pasar por las cuatro áreas periciales del servicio en una semana de inducción: “Durante un periodo de una semana, con cuatro jornadas de aproximadamente dos horas, los estudiantes tienen un paso por las áreas de clínica, donde ven casos de sexología forense y lesionología forense, por el área de tanatología, de salud mental y de laboratorio”.



A través de una instancia teórico-práctica, se incorporan dinámicas que son evaluadas al inicio y al término de cada jornada, aplicando metodologías activas de aprendizaje. Destacó que esta modalidad permite a los jóvenes pasantes estimular la discusión, el análisis y el trabajo en equipo, plasmado esto en un caso clínico simulado, cuya resolución apelará a todos los aprendizajes incorporados en este proceso.



El profesional destacó esta relación interinstitucional con la UMAG, en la que colaboran con formación educativa a través de prácticas y pasantías en su servicio; en tanto la Universidad les brinda un importante apoyo en las actividades de vinculación con el medio, como lo es la organización de segunda versión del Seminario de Ciencias Forenses de la Patagonia (23 y 24 de octubre), que este año se centrará en la colaboración interinstitucional para lograr mejores investigaciones criminales.



Al consultar su opinión a quienes se forman en este módulo de Medicina Legal, la alumna magallánica Krishna Montecinos refiere que no tenía mucho conocimiento de cómo funciona el SML, “entonces igual fue una buena instancia para conocer cómo se trabaja, cómo funcionan todos los peritos. Entonces ha sido una experiencia nueva, pero bastante agradable”. No dejó de impactarle el conocer por dentro las dependencias del servicio, incluyendo el área donde hacen las autopsias, al ser “algo que uno no está acostumbrado a ver y que no todos pueden ver”.



Por su parte Matías Lara, quien viene de Concepción, reconoció el vivir una experiencia universitaria bastante buena en Punta Arenas y una pasantía por el Servicio Médico Legal que ha sido muy grata: “Hemos aprendido harto y hemos profundizado más los temas que hemos visto en clases”. Agregó que jamás había estado tan cerca de las autopsias, que sería lo más llamativo, porque “el resto son exámenes de laboratorio o interrelaciones que ya estamos acostumbrados a hacer en el hospital”.



La Seremi de Justicia y Derechos Humanos, Michelle Peutat, valoró el potente vínculo que mantienen en el tiempo el Servicio Médico Legal y UMAG, lo cual despierta un interés mayor en el estudiantado por adentrarse en el ámbito forense con miras a desarrollar un interés profesional vinculado con esta área específica. Al respecto, resaltó la también interesante modalidad de internado, abierta en esta vinculación interinstitucional, que permitió al servicio contar tiempo atrás con una primera practicante participando de esta instancia formativa.



Al respecto, el Dr. Castro valoró estos procesos de pasantía y tutoría –este último abierto a estudiantes de séptimo año por un periodo lectivo de un mes, con un paso por las áreas de tanatología y de clínica-, “al arrojarnos luces para que podamos contar en el futuro con estudiantes de la Universidad de Magallanes como parte de nuestro equipo. De hecho, este año con mucha alegría tenemos a nuestro primer perito formado en la Universidad de Magallanes, el doctor Felipe Barraza, que se incorporó en el mes de Julio y que él es egresado de la Escuela de Medicina de la UMAG, así que igual es un hito importante para la región”.





Lectura de foto:

Fabián Placencia, Perito de Laboratorio del Servicio Médico Legal, junto a los estudiantes Vanessa Ñanculef, Krishna Montecinos, Matías Lara y David Paillán, de 4° año de Medicina en la UMAG.



