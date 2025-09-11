ESTUDIANTES DE BIOLOGÍA MARINA DE LA UMAG SE SUMAN AL PROGRAMA “CENTINELAS DEL MAR 2025” DE SERNAPESCA EN MAGALLANES

Esta mañana, en el programa Pesca y Acuicultura en Magallanes, la directora regional de Sernapesca, Ximena Gallardo, informó a la ciudadanía sobre la próxima participación de estudiantes de la carrera de Biología Marina de la Universidad de Magallanes en el programa “Centinelas del Mar 2025”.

La iniciativa del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura está dirigida a organizaciones ciudadanas, públicas, sociales y ONGs, con el objetivo de formar a estas comunidades en el cuidado y conservación del medio ambiente marino, la sustentabilidad de los recursos pesqueros y la protección de la fauna marina.

En la región de Magallanes, el programa se desarrollará en conjunto con la Universidad de Magallanes, a través de charlas y actividades de capacitación en las que participarán estudiantes de Biología Marina. Según lo anunciado, a finales de noviembre ya deberían estar las primeras personas certificadas dentro de este proceso formativo.

Con esta colaboración, Sernapesca busca fortalecer la educación ambiental y promover el rol activo de la comunidad y de futuros profesionales en la protección del ecosistema marino de la región.



