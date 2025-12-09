9 de diciembre de 2025
UCT CELEBRA CERTIFICACIÓN DE 29 TRABAJADORES DEL SECTOR ENERGÉTICO EN MAGALLANES
La ceremonia, ejecutada por el CECCL y financiada por Sence, permitió acreditar a 29 personas en oficios regulados por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC).
Este miércoles, un total de 29 trabajadores fueron certificados como instaladores eléctricos e instaladores de gas en una ceremonia realizada en Punta Arenas y organizada por el Centro de Evaluación y Certificación de Competencias Laborales (CECCL) de la Universidad Católica de Temuco.
La actividad contó con la participación de representantes de la Dirección Regional de Sence en Magallanes, entidad que financió el proceso a través de un proyecto iniciado en julio de 2025.
El proyecto forma parte de una iniciativa orientada a reconocer formalmente las competencias laborales de trabajadoras y trabajadores del rubro de la construcción. En total, permitió certificar a 29 personas en los perfiles de Instalador(a) Eléctrico Clase D e Instalador(a) de Gas Clase 3, ambos perfiles definidos por ChileValora y regulados bajo normativas técnicas de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC).
A su vez, de los procesos de certificación liderados en la actualidad por la UCT, la Región de Magallanes es la única que contempla a instaladores de gas. Lo anterior es un aspecto especialmente relevante considerando la fuerte dependencia que presenta el territorio en sistemas de calefacción a gas.
“Es de carácter prioritario que se certifique fuerza laboral competente en estos perfiles, considerando que Magallanes es la única región en Chile que presenta este nivel de dificultad de acceso y exposición a condiciones climáticas extremas. Es por eso que, desde el centro, decidimos movilizar nuestros esfuerzos para presentar un proyecto a Sence que fortalezca el desarrollo del capital humano energético de la zona” declaró Katerin Rubilar, encargada del CECCL de la UCT.
Proyectos Sence implementados a nivel nacional por la UCT
El Perfil Ocupacional de Instalador(a) Eléctrico Clase D acredita las capacidades para realizar instalaciones de alumbrado tipo f en baja tensión, e instalaciones de calefacción y fuerza motriz tipo g de baja tensión, mientras que el Perfil Ocupacional de Instalador de Gas Clase 3 valida las competencias del trabajador para diseñar, proyectar, supervisar, ejecutar y/o instalaciones interiores de gas en baja presión.
Ambos oficios mantienen una alta demanda de certificación a nivel nacional y figuran entre los perfiles más acreditados por el CECCL de la UCT. Esto se debe a que se trata de perfiles habilitantes, requeridos por empresas y empleadores para el ejercicio formal del oficio. Su acreditación confirma que las y los trabajadores cuentan con competencias evaluadas y un alto estándar de desempeño validado por la Comisión del Sistema Nacional de Certificación de Competencias Laborales (ChileValora).
La certificación ejecutada en Punta Arenas corresponde a una serie de proyectos adjudicados por el CECCL y financiados por Sence. En total, estas iniciativas permitieron que más de 100 trabajadores y trabajadoras de las regiones del Maule, Ñuble, Biobío y Magallanes accedieran durante este año a procesos de evaluación y certificación en los mismos perfiles ocupacionales.
