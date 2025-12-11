TORRES DEL PAINE REGISTRA ALZA DEL 14% EN VISITAS ACUMULADAS DURANTE 2025

​La Asociación de Hoteles y Servicios Turísticos de Torres del Paine informa que, según las estadísticas oficiales entregadas por CONAF, los ingresos al Parque Nacional Torres del Paine durante el período acumulado de enero a octubre de 2025 alcanzaron los 284.225 visitantes, cifra que representa un aumento del 14% en comparación con el mismo período del año 2024.



Este crecimiento sostenido refleja una tendencia positiva que se ha mantenido durante el presente año, y esperamos que se proyecte también en los meses de la temporada de verano 2025–2026, consolidando la recuperación y dinamismo del destino.



En cuanto al mes de octubre de 2025, los registros muestran un aumento de 4% respecto al mismo mes del año anterior.



Cabe señalar que estas estadísticas son entregadas por CONAF y se solicitan mensualmente a través del sistema de transparencia, debido a una política institucional de dicha entidad a nivel nacional. Esto implica que las cifras oficiales se reciban con un desfase aproximado de un mes respecto de las estadísticas reales en tiempo presente.



Para un análisis más detallado, así como para acceder a las cifras específicas de cada mes, los interesados pueden solicitar la información directamente o ingresar a www.asociaciontorresdelpaine.com, página web oficial de HYST.









