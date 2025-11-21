Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
BANNER COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
fahion show
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
crosur jardin 250PX
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO-336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
banner sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025

21 de noviembre de 2025

DIPUTADO BIANCHI SOLICITA LA CREACIÓN DE UNA COMISIÓN INVESTIGADORA POR TRAGEDIA EN TORRES DEL PAINE

Comunicado de prensa.

diputadobianchi

​Tras conocerse el fallecimiento de 5 turistas en el Parque Nacional Torres del Paine, el diputado Magallánico, Carlos Bianchi, presentó la solicitud para la creación de una Comisión Especial Investigadora, que busca recabar antecedentes sobre los actos del Gobierno, especialmente los realizados por el Ministerio de Agricultura, la Corporación Nacional Forestal, el Servicio Nacional de Turismo, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta de Desastres, y Carabineros de Chile.

Según explicó Bianchi "el Ministerio de Agricultura, del cual depende la CONAF y Senapred, no fue capaz de alertar a tiempo sobre las condiciones climáticas. Aquí tiene que responder toda institución, toda autoridad que tenga algún grado de responsabilidad frente a la investigación que está llevando a cabo la Fiscalía. Sumado a todo lo anterior, hemos solicitado, en carácter de urgente, crear una comisión investigadora, que requiere de 62 firmas de diputadas y diputados para su constitución".

Para el diputado independiente "ojalá que esta comisión sea un insumo más que pueda entregar mucha más información, ya sea a la investigación administrativa, que está llevando adelante la Contraloría, como a la investigación que está llevando la Fiscalía que es de orden penal. Lo más probable es que hay una situación penal gravísima, no sólo administrativa, y es por eso que se tienen que hacer todos los esfuerzos con todos los actores".

El objetivo de Comisión, según el texto presentado, es conocer "el diseño e implementación de planes de prevención y rescate de personas ante accidentes o siniestros en los diferentes Parques Nacionales y Áreas Protegidas Silvestres durante los últimos 5 años, y, especialmente, respecto de lo ocurrido en el Parque Nacional Torres del Paine como sus consecuencias y repercusiones en materia de seguridad, prevención, rescate y turismo".

Christian Matheson 2

DIPUTADO MATHESON ADELANTA BALOTAJE: " MI VOTO SERÁ PARA KAST "

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

REGIÓN DE MAGALLANES CIERRA EMERGENCIA EN TORRES DEL PAINE TRAS CULMINAR OPERACIONES DE EVACUACIÓN

Leer Más

​Autoridades destacan trabajo coordinado en condiciones adversas y anuncian continuidad de investigaciones y medidas de seguridad

​Autoridades destacan trabajo coordinado en condiciones adversas y anuncian continuidad de investigaciones y medidas de seguridad

Cierre emergencia 2
nuestrospodcast
WhatsApp Image 2025-11-21 at 19

PUERTO WILLIAMS CELEBRÓ SU 72° ANIVERSARIO CON CEREMONIA OFICIAL Y DESFILE CÍVICO-MILITAR

CAMPAÑA DEL JUGUETE
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
ENTREGA INFORMACIÓN ELECCIONES 2025

CÉDULA Y PASAPORTE SON LOS ÚNICOS DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA PODER SUFRAGAR ESTE DOMINGO 16

crosur jardin 250PX
COVEPA JARDIN 36X336PX
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
WhatsApp Image 2025-11-21 at 19

PUERTO WILLIAMS CELEBRÓ SU 72° ANIVERSARIO CON CEREMONIA OFICIAL Y DESFILE CÍVICO-MILITAR

crosur jardin 250PX
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
CASINO-336x336-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
BANNER COVEPA
banner sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
inacappuq

DISEÑO DIGITAL Y EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA: INACAP DETALLA HERRAMIENTAS CLAVE PARA LA FORMACIÓN DE SUS ESTUDIANTES EN SU PROCESO DE ADMISIÓN 2026

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER FEP
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
banner sanchez
fahion show
publiciteaqui250x250
BANNER FEP
publiciteaqui250x250
FOTO BIANCHI 2

SENADOR KARIM BIANCHI EXIGE QUE COMISIÓN DE ECONOMÍA PONGA EN TABLA PROYECTO QUE LIMITA LLAMADAS COMERCIALES ABUSIVAS