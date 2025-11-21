DIPUTADO BIANCHI SOLICITA LA CREACIÓN DE UNA COMISIÓN INVESTIGADORA POR TRAGEDIA EN TORRES DEL PAINE

​Tras conocerse el fallecimiento de 5 turistas en el Parque Nacional Torres del Paine, el diputado Magallánico, Carlos Bianchi, presentó la solicitud para la creación de una Comisión Especial Investigadora, que busca recabar antecedentes sobre los actos del Gobierno, especialmente los realizados por el Ministerio de Agricultura, la Corporación Nacional Forestal, el Servicio Nacional de Turismo, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta de Desastres, y Carabineros de Chile.



Según explicó Bianchi "el Ministerio de Agricultura, del cual depende la CONAF y Senapred, no fue capaz de alertar a tiempo sobre las condiciones climáticas. Aquí tiene que responder toda institución, toda autoridad que tenga algún grado de responsabilidad frente a la investigación que está llevando a cabo la Fiscalía. Sumado a todo lo anterior, hemos solicitado, en carácter de urgente, crear una comisión investigadora, que requiere de 62 firmas de diputadas y diputados para su constitución".



Para el diputado independiente "ojalá que esta comisión sea un insumo más que pueda entregar mucha más información, ya sea a la investigación administrativa, que está llevando adelante la Contraloría, como a la investigación que está llevando la Fiscalía que es de orden penal. Lo más probable es que hay una situación penal gravísima, no sólo administrativa, y es por eso que se tienen que hacer todos los esfuerzos con todos los actores".



El objetivo de Comisión, según el texto presentado, es conocer "el diseño e implementación de planes de prevención y rescate de personas ante accidentes o siniestros en los diferentes Parques Nacionales y Áreas Protegidas Silvestres durante los últimos 5 años, y, especialmente, respecto de lo ocurrido en el Parque Nacional Torres del Paine como sus consecuencias y repercusiones en materia de seguridad, prevención, rescate y turismo".

