COMISIÓN COORDINADORA EXPUSO AVANCES CON MIRAS A PERFECCIONAR SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN MAGALLANES

Con el objetivo primordial de potenciar una relación interinstitucional a través de esta coordinación, la entidad abordó diversos temas de interés común entre los comisionados.

En la oportunidad, el Director Regional del Servicio Médico Legal (SML), Dr. René Castro Cid, abordó la Brecha en salud mental del SML en la Región de Magallanes, a través de las gestiones que desarrollan para poder optimizar el rendimiento y, de esa manera, reducir al máximo las inasistencias asociadas a los peritajes, con su equipo de salud mental. Al respecto, en este ámbito destacó un rendimiento del 86,7% de estas evaluaciones que esperaban desarrollar durante el periodo de enero-noviembre del año. A noviembre de este año, han realizado 125 peritajes para un total de 144 programados para el año 2025, cuyo buen resultado atribuyó a la gestión de agenda que desarrollan.

Respecto a aquellos asociados al plan de reducción de brecha en psiquiatría, mencionó que lograron este año hacer una cantidad de 15 peritajes para un total de 32 citaciones, porcentaje que esperan trabajar con la Defensoría Penal Pública y el Juzgado de Garantías, “a fin de poder generar estrategias que nos permitan mejorar esas cifras en el futuro”.

Otra exposición versó sobre la Estrategia de gestión de casos en simultaneidad del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, a cargo de César Montiel Alvarado, Director Regional, y Rodrigo Trujillo Peters, Jefe del Departamento de Medidas y Sanciones de este servicio. A casi un año de la puesta en marcha en Magallanes de esta institucionalidad (13 de enero de 2025), la que reemplaza al SENAME, ambos profesionales destacaron la implementación a nivel nacional de este protocolo para la atención de adolescentes.

Trujillo remarcó que éste actúa como herramienta clave para dar respuestas oportunas cuando se cruzan distintas intervenciones en la vida de un mismo adolescente o joven que haya sido atendido en los Servicios de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia y de Reinserción Social Juvenil. Bajo un enfoque que busca comprender al adolescente en su dimensión individual y su contexto, explicó que apuntan a superar la fragmentación institucional y dar continuidad a las intervenciones a adolescentes que hayan sido víctimas de vulneraciones de derechos y, a la vez, se encuentren cumpliendo medidas o sanciones en el sistema penal juvenil.

Al cerrar el trabajo del año, proyectando retomar su accionar para enero de 2026, la Seremi de Justicia y Derechos Humanos, Michelle Peutat, destacó la relevancia de las exposiciones, que dan señales positivas a un trabajo mancomunado que se viene consolidando hace varios años y cumple un rol muy importante, al dar una amplitud en la mirada integrando el trabajo de instituciones que atienden a un importante número de personas, como se da en el caso de niños, niñas y adolescentes que han vivido distintos tipos de vulneración y quienes deben ser restituidos en sus derechos.

La Comisión Regional de Coordinación del Sistema de Justicia Penal es un órgano de carácter permanente y consultivo, cuyo objetivo es procurar el fortalecimiento y buen funcionamiento del sistema procesal penal a través de proposiciones técnicas que faciliten su desarrollo, seguimiento y evaluación, así como la acción mancomunada de las instituciones participantes.

A nivel regional, la integran: Seremi de Justicia y DD.HH. (presidenta), Corte de Apelaciones de Punta Arenas, Ministerio Público, Defensoría Regional, Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones de Chile y Colegio de Abogados. Como invitados permanentes figuran: presidentes (as) del Juzgado de Garantía y del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal, Seremi de Seguridad Pública y directores regionales de Gendarmería y del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil.

