Punta Arenas,
3 de noviembre de 2025

ARMADA DE CHILE INICIA COMISIÓN ANTÁRTICA INSTITUCIONAL 2025–2026 EN PUNTA ARENAS

​A bordo del Rompehielos "Almirante Viel", se entregaron detalles sobre los despliegues institucionales hacia el Territorio Chileno Antártico que comenzarán este jueves 06 de noviembre.

cp,amtar2025

La Tercera Zona Naval realizó la presentación oficial de la Comisión Antártica Institucional 2025–2026 (COMANTAR), que contempla el despliegue de diversas unidades navales hacia el Territorio Chileno Antártico por un período aproximado de 160 días, entre noviembre de este año y abril de 2026.

La actividad fue encabezada por el Comandante en Jefe de la Tercera Zona Naval, Contraalmirante Jorge Castillo Fuentes, junto al Gobernador Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena, Jorge Flies Añón, el Delegado Presidencial Regional, José Ruiz Pivcevic, y los seremis de Ciencia, Verónica Vallejos, y de Obras Públicas, José Luis Hernández, además de representantes de instituciones logísticas vinculadas a la presencia nacional en el Continente Blanco.

Durante la exposición, la jurisdicción detalló los objetivos del despliegue, que comenzará el día 6 de noviembre, coincidiendo con el Día Nacional de la Antártica Chilena, cuando el Rompehielos zarpe desde el Muelle Prat rumbo al continente blanco.

"Para nosotros es realmente una ocasión especial estar dando inicio a la Campaña Antártica de Verano, un esfuerzo que desarrollamos principalmente con las unidades que componen nuestro trinomio táctico: el Rompehielos Almirante Viel, el Remolcador Lientur y el OPV Marinero Fuentealba", señaló el Contraalmirante Jorge Castillo.

"Durante la temporada se trasladarán cerca de 8.000 toneladas de carga desde Punta Arenas hacia Bahía Fildes, material que será utilizado por el Ministerio de Obras Públicas tanto en el aeródromo Teniente Marsh como en la primera etapa de construcción del nuevo muelle, lo que fortalecerá la presencia logística y científica de Chile en la Antártica", agregó la autoridad naval.

Apoyo logístico a obras estratégicas

El Gobernador Regional, Jorge Flies Añón, destacó el significado que la Armada tiene en el quehacer austral: "Magallanes es una región antártica y lo demuestra en su estrecha relación con la Armada de Chile. Este despliegue no sólo refuerza la seguridad y el control marítimo, sino también el desarrollo científico y las obras de infraestructura en Bahía Fildes y la pista Teniente Marsh. Son proyectos históricos por su magnitud y por el nivel de coordinación alcanzado".

Por su parte, el Delegado Presidencial Regional, José Ruiz, valoró la colaboración interinstitucional impulsada por el Estado: "Estamos dando comienzo al Mes de la Antártica con esta campaña que reafirma la soberanía de nuestro país. Las obras en Bahía Fildes y en el aeródromo Teniente Marsh representan una inversión superior a 40 mil millones de pesos, reflejando el compromiso del actual Gobierno con la presencia soberana y la cooperación científica en el territorio antártico".

En tanto, el Seremi de Obras Públicas, José Luis Hernández, explicó que la colaboración de la Armada será clave para la ejecución de los proyectos: "A partir de esta semana comienzan los primeros movimientos de carga, que contemplan el traslado de más de ocho mil toneladas de materiales hacia la Antártica. Es un proyecto que se desarrollará en tres años e involucra la construcción tanto del muelle de Bahía Fildes y la conservación de la pista Teniente Marsh. Sin el apoyo logístico de la Armada, sería imposible concretar obras de esta magnitud".

Despliegue operacional y presencia soberana

En total, la COMANTAR 2025–2026 contempla la participación de seis unidades de la Armada de Chile, incluyendo buques con puerto base en Punta Arenas, Talcahuano y Valparaíso. Cerca de 400 servidores navales, provenientes de distintas zonas del país, integrarán las dotaciones que operarán entre noviembre y abril de 2026, desarrollando labores de reaprovisionamiento de bases nacionales e internacionales, apertura de bases estivales, la ejecución del Primer Crucero CIMAR Antártico, y tareas de hidrografía y señalización marítima.

"Un punto especialmente relevante es que el Remolcador Lientur permanecerá en el Continente Antártico durante las festividades de Navidad y Año Nuevo, marcando una presencia soberana efectiva en el Territorio Chileno Antártico, gracias al esfuerzo y compromiso de los marinos de la Armada de Chile", concluyó el Contraalmirante Jorge Castillo Fuentes.


ARMADA DE CHILE INICIA COMISIÓN ANTÁRTICA INSTITUCIONAL 2025–2026 EN PUNTA ARENAS

