Punta Arenas,
18 de diciembre de 2025

MINSAL CONFIRMA LA DETECCIÓN DE PRIMEROS CASOS DE “SUPERGRIPE” H3N2 SUBCLADO K EN CHILE

​Según se detalló, este hallazgo era esperado dado el comportamiento epidemiológico global del virus, pues ya se había detectado presencia en Brasil y Perú.

h3n2

El Ministerio de Salud, a través del Instituto de Salud Pública (ISP), informó que el subclado K de influenza A (H3N2), conocido también como “supergripe”, llegó a nuestro país tras ser detectado en muestras analizadas en Chile.

Según indican desde la cartera, este hallazgo era esperado dado el comportamiento epidemiológico global del virus, “y se produce en un contexto de descenso sostenido de la actividad de influenza en Chile”.

De acuerdo a lo comunicado por el Minsal, es probable que en los próximos días se identifiquen muestras adicionales positivas para este subclado a medida que se completan los análisis de secuenciación pendientes.

En las horas previas, la ministra de Salud, Ximena Aguilera, explicó en detalle que esto no se trata de un nuevo virus ni tampoco de una nueva pandemia, como ocurrió con el Covid-19.

El H3N2 es un virus que está circulando hace décadas en todo el mundo”, explicó. Esta “supergripe”, explicó, “es una nueva familia de ese H3N2, que se le ha llamado subclado K”.

Sobre sus características, indicó que no tiene un cuadro diferenciable de la influenza “regular”, y tampoco se ha demostrado que sea más grave, “sino que simplemente tiene una capacidad de generar este aumento y este adelanto (de brote) porque tiene una capacidad de evadir los anticuerpos que nosotros ya teníamos preparados para el H3N”.

“Entonces, genera que uno vuelva a enfermarse si ya tuvo la enfermedad por H3N2. Esto se ha detectado a nivel global, empezó en agosto, se cree que comenzó en Oceanía y de ahí pasó a Japón y entró al hemisferio norte”, expresó. “Y ya vemos que está en Perú”.

Durante la mañana, la titular de Salud ya había indicado que como se había detectado en Perú y Brasil, era probable que llegara pronto a Chile, ya que “esta es una enfermedad que se transmite persona a persona”.

Recomendaciones por subclado K de influenza A (H3N2)

Desde el Ministerio de Salud han reiterado el llamado a completar el esquema de vacunación contra influenza, especialmente en los grupos de mayor riesgo:

  • Adultos de 65 años y más
  • Embarazadas
  • Personas con enfermedades crónicas
  • Niños entre 6 meses y 5 años
  • Trabajadores de la salud

La vacunación, explican, sigue siendo la mejor herramienta para prevenir enfermedad grave, hospitalización y muerte por influenza.

En el caso de población de mayor riesgo se indica el tratamiento con antivirales. Además, se recomienda mantener medidas preventivas básicas:

  • Lavado frecuente de manos
  • Etiqueta respiratoria al toser o estornudar
  • Quedarse en casa si presenta síntomas respiratorios
  • Consultar oportunamente ante síntomas de gravedad


CONVENIO GOBIERNO REGIONAL-MINISTERIO DE SALUD SE EXTIENDE HASTA 2030: CONSEJO APRUEBA ADENDA "DE ESTADO"

MINVU ENTREGA CUATRO CONJUNTOS HABITACIONALES Y 442 FAMILIAS DE PUNTA ARENAS PASARÁN LA NAVIDAD CON CASA NUEVA

​La región de Magallanes alcanzó 3.889 viviendas entregadas durante el actual periodo presidencial, lo que representa un cumplimiento del 198% en el Plan de Emergencia Habitacional.

​La región de Magallanes alcanzó 3.889 viviendas entregadas durante el actual periodo presidencial, lo que representa un cumplimiento del 198% en el Plan de Emergencia Habitacional.

COMITÉ OPERATIVO REGIONAL DE JUSTICIA EVALUÓ AVANCES EN ÚLTIMA SESIÓN DEL AÑO

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

COMITÉ OPERATIVO REGIONAL DE JUSTICIA EVALUÓ AVANCES EN ÚLTIMA SESIÓN DEL AÑO

ASOGAMA DESTACA APERTURA DEL MERCADO INDIO PARA LA LANA Y PROYECTA DESAFÍOS CLAVE PARA LA GANADERÍA EN MAGALLANES

BALANCE AÑO 2025 AGUAS MAGALLANES: AVANCES EN OBRAS SANITARIAS, EDUCACIÓN, SEGURIDAD HÍDRICA Y FONDOS CONCURSABLES

