Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Gif H2v-2
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
fahion show
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
PUQ-336x336-casino
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
banner sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025

17 de diciembre de 2025

COLONIAS DE VERANO VILLA FELIZ LLENAN DE ALEGRÍA AL LSMF

​De esta manera, las Colonias de Verano “Villa Feliz” se consolidan como una alternativa recreativa y formativa para niños y niñas, promoviendo la participación comunitaria y el desarrollo de valores en un contexto educativo.

villafagnano

​Bajo el lema “Anclados en Jesús, contagiamos la esperanza”, desde el 15 al 19 de diciembre se desarrollan en el Liceo Salesiano Monseñor Fagnano las Colonias de Verano “Villa Feliz”, una iniciativa dirigida a niños y niñas de 5 a 10 años que busca ofrecer un espacio de recreación, encuentro y formación integral, inspirado en el carisma de Don Bosco.

 
Durante esta edición, y bajo la coordinación del área pastoral, los participantes viven jornadas completas que combinan entretención y evangelización. A través de dinámicas grupales, juegos recreativos, descubrimiento de personajes, cantos y representaciones, cada día se trabaja un valor distinto, como la fe, la confianza, el amor y la alegría, culminando la experiencia con la celebración de la Navidad. Cada día cuenta además con espacios de convivencia que incluyen desayuno, almuerzo y once, en un ambiente de familia y acogida.

 
Para hacer posible esta experiencia, un grupo de jóvenes se preparó previamente como monitores, participando en cuatro intensas jornadas de formación. Al respecto, Julio Mancilla, coordinador de monitores, destacó que estas instancias están directamente orientadas a las actividades que se desarrollan día a día con los niños, permitiendo un acompañamiento cercano y coherente con el espíritu salesiano.

 
Las colonias se realizan de manera totalmente gratuita y promueven el trabajo colaborativo, la comunicación, el desarrollo de habilidades sociales y la vivencia de valores cristianos. En esta oportunidad, participan cerca de 250 personas, entre 65 monitores y aproximadamente 185 colonos.

 
La iniciativa cuenta además con el valioso apoyo de diversas entidades y personas, entre ellas JUNAEB, Centro de Padres LSMF, Salesianos Cooperadores, Juntas de Vecinos, Área de Administración, Parroquia María Auxiliadora y funcionarios de la comunidad educativa. A este aporte solidario se suma la donación de chocolates realizada por los cursos del colegio, gestionada a través de los delegados pastorales con Animación Familiar, para entregar un pequeño obsequio a cada niño en la jornada final.

 
De esta manera, las Colonias de Verano “Villa Feliz” se consolidan como una alternativa recreativa y formativa para niños y niñas, promoviendo la participación comunitaria y el desarrollo de valores en un contexto educativo.

campañasalud

SECTOR SALUD LANZA CAMPAÑA DE VERANO 2025-2026 PARA PREVENIR HANTAVIRUS, ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR ALIMENTOS Y MAREA ROJA EN MAGALLANES​

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

MUNICIPIO SUPERVISA AVANCE DE OBRAS DE REPOSICIÓN DE VEREDAS EN SECTOR SUR

Leer Más

​La iniciativa alcanza 95% de ejecución y considera una inversión superior a $1.600 millones.

​La iniciativa alcanza 95% de ejecución y considera una inversión superior a $1.600 millones.

NUEVAS VEREDAS (3)
nuestrospodcast
MINVU - Recuperación de vivienda_1

MINVU RECUPERA LA CUARTA VIVIENDA SOCIAL Y LA SEGUNDA EN UNA SEMANA

CAMPAÑA DEL JUGUETE
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CROSUR 336
COVEPA
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
MINVU - Recuperación de vivienda_1

MINVU RECUPERA LA CUARTA VIVIENDA SOCIAL Y LA SEGUNDA EN UNA SEMANA

CROSUR 336
Banner Gif H2v-2
RED SALUD 336x336
PUQ-336x336-casino
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Gif H2v-2
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA
banner sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
republicanosmagallanes

ALEJANDRO RIQUELME Y JAVIER ROMERO ANALIZAN TRIUNFO DE JOSÉ ANTONIO KAST Y PRIMEROS EJES DE SU GOBIERNO EN CHILE PARA EL PERIODO 2026-2030

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER FEP
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
banner sanchez
fahion show
publiciteaqui250x250
BANNER FEP
publiciteaqui250x250
A_UNO_kast

EL PLAN DE ATERRIZAJE DE KAST EN LA MONEDA Y LAS MEDIDAS CONCRETAS PARA LOS PRIMEROS 90 DÍAS