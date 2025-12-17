COLONIAS DE VERANO VILLA FELIZ LLENAN DE ALEGRÍA AL LSMF

​Bajo el lema “Anclados en Jesús, contagiamos la esperanza”, desde el 15 al 19 de diciembre se desarrollan en el Liceo Salesiano Monseñor Fagnano las Colonias de Verano “Villa Feliz”, una iniciativa dirigida a niños y niñas de 5 a 10 años que busca ofrecer un espacio de recreación, encuentro y formación integral, inspirado en el carisma de Don Bosco.



Durante esta edición, y bajo la coordinación del área pastoral, los participantes viven jornadas completas que combinan entretención y evangelización. A través de dinámicas grupales, juegos recreativos, descubrimiento de personajes, cantos y representaciones, cada día se trabaja un valor distinto, como la fe, la confianza, el amor y la alegría, culminando la experiencia con la celebración de la Navidad. Cada día cuenta además con espacios de convivencia que incluyen desayuno, almuerzo y once, en un ambiente de familia y acogida.



Para hacer posible esta experiencia, un grupo de jóvenes se preparó previamente como monitores, participando en cuatro intensas jornadas de formación. Al respecto, Julio Mancilla, coordinador de monitores, destacó que estas instancias están directamente orientadas a las actividades que se desarrollan día a día con los niños, permitiendo un acompañamiento cercano y coherente con el espíritu salesiano.



Las colonias se realizan de manera totalmente gratuita y promueven el trabajo colaborativo, la comunicación, el desarrollo de habilidades sociales y la vivencia de valores cristianos. En esta oportunidad, participan cerca de 250 personas, entre 65 monitores y aproximadamente 185 colonos.



La iniciativa cuenta además con el valioso apoyo de diversas entidades y personas, entre ellas JUNAEB, Centro de Padres LSMF, Salesianos Cooperadores, Juntas de Vecinos, Área de Administración, Parroquia María Auxiliadora y funcionarios de la comunidad educativa. A este aporte solidario se suma la donación de chocolates realizada por los cursos del colegio, gestionada a través de los delegados pastorales con Animación Familiar, para entregar un pequeño obsequio a cada niño en la jornada final.



De esta manera, las Colonias de Verano “Villa Feliz” se consolidan como una alternativa recreativa y formativa para niños y niñas, promoviendo la participación comunitaria y el desarrollo de valores en un contexto educativo.



