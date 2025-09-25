EXALUMNOS SALESIANOS DEL LICEO SAN JOSÉ INVITAN A PARTICIPAR EN DESFILE DEL DÍA DE LA ORACIÓN POR CHILE

En el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, el Presidente de los ex alumnos del Liceo San José, Mario Drpic, junto al Secretario de la organización, Carlos Díaz, entregaron detalles sobre la participación de la comunidad en el tradicional Desfile del Día de la Oración por Chile.

La actividad se desarrollará el domingo 28 de septiembre, a las 12:00 horas, en la Plaza Muñoz Gamero. Los representantes de los ex alumnos informaron que el punto de encuentro será a las 11:30 horas en la entrada del Liceo San José, ubicado en calle Fagnano N° 550, desde donde se dirigirán en conjunto hacia la plaza para integrarse al desfile.

Ambos dirigentes extendieron la invitación a exalumnos y a la comunidad en general a sumarse a esta conmemoración, que busca resaltar la tradición y espíritu de unidad en torno a la Oración por Chile.





​

