Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
fahion show
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO-336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
banner sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

28 de diciembre de 2025

CMF INFORMA SOBRE FERIADO BANCARIO

Comisión para el Mercado Financiero. ​

cmf

La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) informa que, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley N° 21.791, publicada en el Diario Oficial el pasado 17 de diciembre, el miércoles 31 de diciembre las sucursales bancarias no atenderán al público.

Cabe señalar que dicha ley repone esta disposición que había sido eliminada en virtud de la Ley Fintec (Ley 21.521) de 2023.

La CMF recomienda a las personas realizar sus trámites presenciales con la debida anticipación, debido a que el último día hábil bancario del año será el martes 30 de diciembre.


Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

"LA COSTANERA ES TUYA" CERRÓ EL 2025 CON MASIVA PARTICIPACIÓN FAMILIAR

Leer Más

La octava jornada del programa reunió a cientos de personas en torno al deporte, la recreación y el uso comunitario del borde costero.


La octava jornada del programa reunió a cientos de personas en torno al deporte, la recreación y el uso comunitario del borde costero.


CIERRE ANUAL DE LA COSTANERA ES TUYA (4) (1)
nuestrospodcast
calafate__1

ESTUDIO PIONERO DE LA U. DE CHILE REVELA QUE LOS RESIDUOS DEL CALAFATE CONCENTRAN POTENTES ANTIOXIDANTES

CROSUR 336
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CROSUR 336
COVEPA
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
ALTAS CUMBRES-336x336-1
cmf

CMF INFORMA SOBRE FERIADO BANCARIO

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
CASINO-336x336-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA
banner sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
super-salud

FORTALECIMIENTO DE LA SUPERINTENDENCIA DE SALUD: RESPALDAN IDEA DE LEGISLAR

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
publicite
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
banner sanchez
fahion show
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
centro-espacial-nacional-altura

INAUGURAN CENTRO ESPACIAL NACIONAL DONDE SE FABRICARÁN SATÉLITES CHILENOS

publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250