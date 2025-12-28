CON UN INFARTANTE FINAL, PUNTA ARENAS CAYÓ ANTE COLO-COLO POR LA SUPERCOPA

La Prensa Austral.- Con un final no apto para cardiacos, donde Punta Arenas pudo alcanzar la igualdad en los últimos segundos del encuentro, la selección cayó estrechamente ayer por 4-3 ante Colo Colo en el partido único por la disputa de la Supercopa de primera división del futsal de la ANFP que se disputó en el Polideportivo de La Granja, Santiago.

Se enfrentaron los dos mejores de la temporada, el cuadro albo por ser campeón del Torneo de Apertura y el representativo magallánico como vencedor del Clausura, duelo que tenía como premio mayor la clasificación a la Copa Libertadores del 2026.

El resultado explica en gran parte lo apretado y estrecho que fue el compromiso, con dos cuadros que mostraron un muy buen nivel de juego y que pudo tener otro resultado pero la suerte no estuvo para los “sureños” que en la última jugada tuvieron tres tiros en los palos que bien pudieron cambiar la historia.

El primer tiempo le fue favorable a Colo Colo que estuvo mejor en todas sus líneas, con una defensa cerrada que no dejaba claros para líneas de pase y en el ataque fue mucho más punzante lo que le permitió aprovechar las oportunidades generadas para vencer el arco puntarenense y tomar una ventaja de 2-0 al final de la primera etapa con conquistas de Diego Jara y Rodrigo Salas.

REACCIÓN

Ya en la segunda fracción Punta Arenas buscó desde el inicio revertir el resultado y pudo hacerlo tempranamente con anotaciones de Pitter Sierpe quien, de forma consecutiva, logró igualar las acciones.

Pero lamentablemente el cuadro albo también mostró lo suyo y casi de inmediato volvió a sorprender a la defensa puntarenense tomando nuevamente una ventaja de dos goles tras las anotaciones de Diego López y Cristián Arredondo.

Punta Arenas trató de reaccionar de inmediato pero el rival se posicionó bien en zona defensiva, sin dejarle espacio para poder disparar al arco y las opciones que se creó fueron evitadas por la muy buena actuación del meta Antilen.

Pese a ello los magallánicos insistieron, adelantando incluso al arquero – jugador (Maximiliano Seguel) quien logró acercar la cifras con un potente tiro que no pudo ser controlado por el arquero rival.

De ahí en adelante nuestra selección logró tomar el control de la pelota pero Colo Colo esperó más retrasado, cerrándose bien en defensa y esperando con algún contragolpe definir el compromiso.

ULTIMA JUGADA

Restando sólo poco más de seis segundos para el final, Punta Arenas tuvo la última y más clara oportunidad para igualar el marcador pero en tres oportunidades consecutivas, en la misma jugada, el balón golpeó los palos del arco rival y caprichosamente no quiso entrar en lo que pudo ser el empate, resultado que quizás hubiese sido más justo por lo que se vivió en cancha.

Nuestra selección se entregó por completo, dejando muy bien representado al futsal puntarenense y demostrando sin dudas que fue uno de los mejores cuadros a nivel nacional de la temporada, lo que incluso fue reconocido por los propios rivales al final del partido.

Con este triunfo Colo Colo obtuvo su tercera Supercopa, revalidando el mismo título alcanzado el año pasado y será nuevamente el representante chileno a la Copa Libertadores 2026 que se disputará en mayo con sede aún por designar.

El plantel del seleccionado de Punta Arenas estuvo integrado por los arqueros José Delgado y Fabián Barría; Serfann Suárez, Danilo Mansilla, Francisco Aguilar, José Agustinos, Felipe Sanzana, Azahel Uribe, Felipe Briones, Maximiliano Seguel, José Pérez, Marcelino Vidal, Pitter Sierpe y Pablo Alvarado. Director Técnico Nicolás Gallardo.

