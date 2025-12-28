Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
fahion show
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO-336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
banner sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

28 de diciembre de 2025

CON UN INFARTANTE FINAL, PUNTA ARENAS CAYÓ ANTE COLO-COLO POR LA SUPERCOPA

Se disputó en el Polideportivo de La Granja, Santiago. ​

Sin título

La Prensa Austral.- Con un final no apto para cardiacos, donde Punta Arenas pudo alcanzar la igualdad en los últimos segundos del encuentro, la selección cayó estrechamente ayer por 4-3 ante Colo Colo en el partido único por la disputa de la Supercopa de primera división del futsal de la ANFP que se disputó en el Polideportivo de La Granja, Santiago.

Se enfrentaron los dos mejores de la temporada, el cuadro albo por ser campeón del Torneo de Apertura y el representativo magallánico como vencedor del Clausura, duelo que tenía como premio mayor la clasificación a la Copa Libertadores del 2026.

El resultado explica en gran parte lo apretado y estrecho que fue el compromiso, con dos cuadros que mostraron un muy buen nivel de juego y que pudo tener otro resultado pero la suerte no estuvo para los “sureños” que en la última jugada tuvieron tres tiros en los palos que bien pudieron cambiar la historia.

El primer tiempo le fue favorable a Colo Colo que estuvo mejor en todas sus líneas, con una defensa cerrada que no dejaba claros para líneas de pase y en el ataque fue mucho más punzante lo que le permitió aprovechar las oportunidades generadas para vencer el arco puntarenense y tomar una ventaja de 2-0 al final de la primera etapa con conquistas de Diego Jara y Rodrigo Salas.

REACCIÓN

Ya en la segunda fracción Punta Arenas buscó desde el inicio revertir el resultado y pudo hacerlo tempranamente con anotaciones de Pitter Sierpe quien, de forma consecutiva, logró igualar las acciones.

Pero lamentablemente el cuadro albo también mostró lo suyo y casi de inmediato volvió a sorprender a la defensa puntarenense tomando nuevamente una ventaja de dos goles tras las anotaciones de Diego López y Cristián Arredondo.

Punta Arenas trató de reaccionar de inmediato pero el rival se posicionó bien en zona defensiva, sin dejarle espacio para poder disparar al arco y las opciones que se creó fueron evitadas por la muy buena actuación del meta Antilen.

Pese a ello los magallánicos insistieron, adelantando incluso al arquero – jugador (Maximiliano Seguel) quien logró acercar la cifras con un potente tiro que no pudo ser controlado por el arquero rival.

De ahí en adelante nuestra selección logró tomar el control de la pelota pero Colo Colo esperó más retrasado, cerrándose bien en defensa y esperando con algún contragolpe definir el compromiso.

ULTIMA JUGADA

Restando sólo poco más de seis segundos para el final, Punta Arenas tuvo la última y más clara oportunidad para igualar el marcador pero en tres oportunidades consecutivas, en la misma jugada, el balón golpeó los palos del arco rival y caprichosamente no quiso entrar en lo que pudo ser el empate, resultado que quizás hubiese sido más justo por lo que se vivió en cancha.

Nuestra selección se entregó por completo, dejando muy bien representado al futsal puntarenense y demostrando sin dudas que fue uno de los mejores cuadros a nivel nacional de la temporada, lo que incluso fue reconocido por los propios rivales al final del partido.

Con este triunfo Colo Colo obtuvo su tercera Supercopa, revalidando el mismo título alcanzado el año pasado y será nuevamente el representante chileno a la Copa Libertadores 2026 que se disputará en mayo con sede aún por designar.

El plantel del seleccionado de Punta Arenas estuvo integrado por los arqueros José Delgado y Fabián Barría; Serfann Suárez, Danilo Mansilla, Francisco Aguilar, José Agustinos, Felipe Sanzana, Azahel Uribe, Felipe Briones, Maximiliano Seguel, José Pérez, Marcelino Vidal, Pitter Sierpe y Pablo Alvarado. Director Técnico Nicolás Gallardo.


monserrat en la federacion

LOS MEJORES DE CHILE EN LA DISCIPLINA DE LA ESGRIMA ESTÁN EN PUNTA ARENAS

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

DETECTAN A SEIS EXTRANJEROS INFRACTORES Y DETIENEN A UN HOMBRE EN FISCALIZACIÓN INTERINSTITUCIONAL EN EL CENTRO DE PUNTA ARENAS

Leer Más

PDI, carabineros, seguridad pública y seguridad municipal.


PDI, carabineros, seguridad pública y seguridad municipal.


0c68dfff-d169-4e9d-a688-71357a14862f
nuestrospodcast
Sin título

CON UN INFARTANTE FINAL, PUNTA ARENAS CAYÓ ANTE COLO-COLO POR LA SUPERCOPA

CROSUR 336
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CROSUR 336
COVEPA
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
ALTAS CUMBRES-336x336-1
Sin título

CON UN INFARTANTE FINAL, PUNTA ARENAS CAYÓ ANTE COLO-COLO POR LA SUPERCOPA

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
CASINO-336x336-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA
banner sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
monserrat en la federacion

LOS MEJORES DE CHILE EN LA DISCIPLINA DE LA ESGRIMA ESTÁN EN PUNTA ARENAS

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
publicite
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
banner sanchez
fahion show
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
Álvaro Rondón

LA VEJEZ NO MATA, LA SOLEDAD SÍ