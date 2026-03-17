ALZA DEL PETRÓLEO PRESIONA AL GOBIERNO: SISTEMA QUE CONTIENE PRECIO DE LA BENCINA BAJO REVISIÓN

La discusión por el precio de los combustibles ya se instaló en el corazón de La Moneda.

Este lunes, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, se reunió con jefes de comité de la oposición en el Senado para poner sobre la mesa los números detrás del Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (MEPCO) y advertir que el esquema —tal como está hoy— podría convertirse en un peso fiscal difícil de sostener en medio del shock petrolero provocado por la guerra en Medio Oriente.

La cita tuvo tono de advertencia. Quiroz explicó a los parlamentarios que el fuerte salto del precio del crudo —el mayor en una semana desde 1985, según enfatizó el ministro— amenaza con disparar el costo del mecanismo de estabilización. Según detalló, si los valores internacionales se mantienen en estos niveles, el país podría terminar gastando hasta US$3.000 millones, con desembolsos que ya se acercan a US$120 millones semanales.

“Lo que no podemos hacer es mirar al techo y después decir ‘mira la plata que gastamos’”, lanzó el jefe de la billetera fiscal al salir del encuentro. El mensaje de fondo: el Gobierno cree que el sistema debe revisarse antes de que el golpe fiscal sea mayor.

La alternativa que se analiza es acotar el MEPCO, eliminando su aplicación general para combustibles y concentrándolo únicamente en kerosene (parafina) y transporte público, dos áreas consideradas socialmente más sensibles. Sin embargo, Quiroz evitó confirmar plazos y enfrió la versión que circuló entre algunos senadores sobre un eventual ingreso inmediato del proyecto.

“Lo único que se compartió son datos duros y opciones. Sobre si se ingresa mañana, es algo que tengo que discutir con el Gobierno”, aclaró. “Vamos a estar diseñando opciones”.

El ministro insistió en que el problema es simple: los recursos del Estado son finitos. Si el gasto en combustibles se dispara, advirtió, se pone presión sobre otras prioridades. “No pueden faltar recursos para seguridad, para defender las fronteras o para terminar con las listas de espera en salud”, dijo.

La oposición prende las alarmas

La explicación del Ejecutivo no convenció a los senadores opositores presentes. La senadora Yasna Provoste (DC) interpretó el mensaje del Gobierno como una señal clara de que el mecanismo podría terminarse, algo que —a su juicio— trasladaría directamente el impacto del conflicto internacional al bolsillo de los chilenos.

“Lo que hemos escuchado es que este gobierno no está en condiciones de mantener la estabilización del precio de los combustibles como se ha hecho durante décadas”, afirmó.

Provoste recordó que Chile no produce petróleo y que, justamente por eso, distintos gobiernos —de distintos signos políticos— han recurrido históricamente a mecanismos de amortiguación para evitar que crisis externas se traduzcan en alzas bruscas en las bencinas.

“Lo que hoy no podemos acompañar es que el impacto de una guerra que no es nuestra lo paguen las familias chilenas”, remató.

En la misma línea, el senador del Frente Amplio Diego Ibáñez señaló que la eliminación del MEPCO “no ha sido descartada” por el ministro y advirtió que la oposición evaluará con lupa cualquier iniciativa que llegue al Congreso.

“El alza del petróleo termina golpeando más fuerte a quienes tienen menos ingresos. Habrá que ver si el proyecto realmente beneficia o no a la ciudadanía”, sostuvo.

El problema urgente: la parafina

Mientras el debate mayor sigue abierto, el Gobierno enfrenta un problema inmediato. El Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo (FEPP) —que ayuda a contener el valor del kerosene— está prácticamente vacío.

Quiroz fue directo: quedan apenas US$5 millones.

Si el Congreso no aprueba una inyección de recursos en los próximos días, advirtió, la parafina podría subir este mismo jueves.

“Respecto de eso no hay nada que hacer porque el fondo se acabó. No existe plata”, dijo el ministro, dejando claro que cualquier solución pasa por un acuerdo legislativo rápido.

Otro frente: la reforma tributaria

La reunión también abrió otro foco de fricción entre el Gobierno y la oposición: la propuesta tributaria de la administración de José Antonio Kast, que contempla bajar gradualmente el impuesto corporativo del 27% al 23% y entregar incentivos adicionales a empresas que contraten trabajadores en riesgo de informalidad.

Senadores opositores —entre ellos Provoste, Loreto Carvajal (PPD), Juan Luis Castro (PS), Claudia Pascual (PC) e Ibáñez— cuestionaron la iniciativa, argumentando que una rebaja de impuestos a grandes empresas podría profundizar el déficit fiscal en momentos de estrechez presupuestaria.

Desde la DC lo resumieron en redes sociales: reducir tributos a grandes compañías “solo ahonda el déficit y no ayuda a atender urgencias de las familias”.

Así, la reunión dejó claro que el debate por los combustibles recién comienza. Con el petróleo disparado por la guerra y las cuentas fiscales bajo presión, La Moneda abrió la discusión. Pero en el Congreso ya se anticipa una batalla política que promete ser tan caliente como el precio de las bencinas.

Fuente: elmostrador.cl



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