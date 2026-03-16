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16 de marzo de 2026

VIVE PADEL: DESTACAN TORNEOS Y CALENDARIO DE LA LIGA EN MAGALLANES

Vive Padel

Vive Padel 16 de marzo

​En el programa Vive Pádel de Polar Comunicaciones, se conversó sobre el reciente torneo por equipos realizado en GO Pádel, actividad que reunió a varios jugadores y que se desarrolló con un formato distinto al tradicional, donde cada equipo estuvo compuesto por distintas duplas según categoría.

Agustin Ruidíaz destacó la alta participación y el ambiente que se generó durante las jornadas. Según comentó, más allá de los resultados deportivos, uno de los aspectos más valorados fue la buena convivencia entre los equipos y el apoyo entre los jugadores.

Durante el segundo bloque del programa también se abordó el calendario de la Liga Pádel Magallanes, que comenzará en abril. El circuito contempla torneos en distintos clubes de la región durante el año. Las fechas se publicaran próximamente.

Go padel

TORNEOS, FORMATOS INNOVADORES Y PREPARACIÓN DEPORTIVA SE TOMAN EL VERANO

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