TORNEOS, FORMATOS INNOVADORES Y PREPARACIÓN DEPORTIVA SE TOMAN EL VERANO

Agustín Ruidíaz, jugador de pádel, compartió en el programa Vive Pádel de Polar Comunicaciones su experiencia organizando un torneo con un formato orientado a mezclar jugadores y jugadoras de distintas categorías. La iniciativa reunió a 63 personas, organizadas en grupos de tres jugadores, de los cuales dos competían en cancha mientras el tercero rotaba de manera obligatoria durante el partido. Esta dinámica, que presentó algunas dificultades iniciales, fue finalmente bien evaluada por los participantes, quienes destacaron el carácter inclusivo del torneo y su formato distinto a la competencia tradicional.

En el segundo bloque del programa Vive Pádel, Gabriela Roux, psicóloga deportiva y encargada del club Pádel Haus en Llanquihue, entregó detalles del Torneo de Verano que se desarrollará entre el 14 y el 18 de enero. El campeonato contará con cuatro categorías libres y cinco categorías de damas. Además, algunos jugadores de la región de Magallanes formarán parte del torneo y las semifinales y finales se transmitirán el domingo, lo que permitirá seguir la competencia a distancia.​

Después del campeonato, Roux comentó que una delegación de Punta Arenas llegará al club para realizar una serie de entrenamientos en el marco de la pretemporada. Se realizará una semana de entrenamientos de pádel con turnos en la mañana y en la tarde, entrenamiento físico tres veces a la semana y dos talleres de psicología. El enfoque estará puesto en la preparación mental para la competencia, el autoconocimiento y el manejo de la frustración.

