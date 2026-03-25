SEREMI DE SALUD PRESENTÓ RESULTADOS DE VIGILANCIA DE INTENTOS DE SUICIDIO 2025, INFORMACIÓN QUE PERMITE IDENTIFICAR GRUPOS DE RIESGO Y ORIENTAR ACCIONES DE PREVENCIÓN

​La Secretaría Regional Ministerial de Salud de Magallanes presentó los resultados de la Vigilancia Epidemiológica de Intentos de Suicidio correspondiente al 2025, en una jornada realizada en el auditorio institucional con la participación de equipos de salud mental, red de urgencia, epidemiología e intersector. Este sistema de vigilancia funciona en la región desde el 2013, y desde 2023 se integra al piloto nacional de Lesiones Autoinfligidas Intencionalmente (LAIN), que permite notificar en línea a través de la plataforma MIDAS/Epivigila, mejorando la oportunidad y calidad de la información.​



En la jornada presentó el Director Regional del Servicio Médico Legal (SML) de Magallanes, René Castro, quien expuso las estadísticas de suicidios del año 2025 en nuestra región. Luego continuó la jefa del Área de Epidemiología de la Seremi de Salud, Fabiola Adrián, con las notificaciones y la cantidad de intentos registrados durante el año 2025, los que son ingresados desde los servicios de urgencia. Finalmente, la profesional del Departamento de Salud Mental del Servicio de Salud Magallanes, Nicole Bahamonde, expuso sobre la gestión y el seguimiento que realiza el SSM a cada caso que se notifica desde la urgencia.



La profesional de la Unidad de Salud Mental de la Seremi de Salud, Carolina Ulloa, explicó que la Autoridad Sanitaria es la encargada de llevar la vigilancia y el registro de los casos de lesiones autoinfligidas Intencionalmente que se registran en todos los servicios de urgencia de la región. Resaltó que en esta jornada participó la red de urgencia y de salud mental regional, quienes contribuyen con la notificación de la información y el seguimiento de estos casos. “Nos sirve como red de salud mental saber de estas notificaciones y tener los datos estadísticos, para que podamos realizar acciones de prevención o promoción de la salud mental de la población y, principalmente, para la detección de casos con riesgo suicida. Además, el Servicio de Salud puede aplicar estrategias en sus dispositivos de salud mental para la atención de estos pacientes”.



Durante el año 2025 se registraron en la región 628 intentos de suicidio y lesiones autoinfligidas con intención de muerte, lo que representa una leve disminución en comparación con el año 2024, cuando se registraron 668 notificaciones. Estos casos corresponden a 515 personas, considerando que una persona puede presentar más de un intento, con un promedio de 1,2 eventos por persona, cifra similar a la observada en 2024.



La vigilancia epidemiológica muestra que el 62% de los intentos de suicidio con intención de muerte ocurre en mujeres. En relación con la edad, el grupo de 10 a 19 años concentra el 31,5% de las notificaciones, seguido por el tramo de 20 a 29 años con un 28,3%, lo que implica que casi seis de cada diez eventos se producen en personas entre los 10 y 29 años. La mayoría de las personas que registraron intentos de suicidio con intención de muerte (74%) tenía antecedentes de atención previa en la red de salud mental, lo que refuerza la importancia de la continuidad en los tratamientos y del seguimiento activo de los casos.



En paralelo, la información del DEIS y del SML indica que en 2025 se registraron 19 muertes por suicidio en la región, de las cuales 14 corresponden a hombres y 5 a mujeres. Esta cifra es menor en comparación con los 28 casos registrados en 2024; sin embargo, se observa un aumento en los casos de mujeres. El 73,6% de los fallecimientos corresponde a hombres y estos se concentran principalmente en los tramos de 20 a 29 y de 30 a 39 años.



En la ocasión, se destacó y agradeció el trabajo intersectorial en la notificación de estos casos, ya que permite dimensionar la situación a nivel regional, conocer el perfil de las personas involucradas y los factores de riesgo asociados. Esta información facilita la detección e intervención temprana, favoreciendo el ingreso o la continuidad de tratamiento en salud mental, además de contribuir a la definición de estrategias de prevención acordes a la realidad local. Asimismo, se reforzó la difusión de la línea telefónica *4141 “No estás solo, no estás sola”, gratuita y disponible las 24 horas, como una herramienta de apoyo inmediato para quienes atraviesan una crisis de salud mental asociada al suicidio.​



