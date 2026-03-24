CONAF RESUELVE CIERRE DE BASE TORRES Y TRAMO DE PASO JOHN GARNER EN EL PARQUE NACIONAL TORRES DEL PAINE

Ante el anuncio de un frente de mal tiempo para los próximos días en la provincia de Última Esperanza, la Corporación Nacional Forestal (Conaf) en Magallanes resolvió el cierre del sendero Base Torres desde este lunes hasta el próximo miércoles 25 de marzo por riesgo de deslizamientos y caída de rocas que comprometen la seguridad de los visitantes y trabajadores del Parque Nacional Torres del Paine

De igual forma, la corporación resolvió para el día miércoles 25 de marzo el cierre del tramo Perros- Paso del sendero John Garner que forma parte del circuito de Montaña Macizo Paine, también conocido como la "O" debido al pronóstico meteorológico de viento y precipitaciones. En este último lugar, la decisión de cierre se evaluará de igual forma este martes 24 en terreno de acuerdo al protocolo específico vigente.

La alerta se da ante el anuncio y modificación que realizó el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SENAPRED) de la Alerta Temprana Preventiva a Evento Meteorológico para la zona de Última Esperanza con pronósticos de cielos cubiertos, caída de nieve y ventiscas desde este lunes hasta el próximo miércoles.

El aviso meteorológico fue emitido este lunes 23 de marzo por el Centro Nacional de Análisis, dependiente de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), informando que desde este lunes hasta la noche del miércoles 25, se pronostica precipitaciones de intensidad normales a moderadas en las zonas cordillera austral norte, insular norte y pampa patagónica norte de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena.

Por su parte, el Servicio Nacional de Geología y Minería (SERNAGEOMIN) emitió una minuta técnica considerando la posibilidad de ocurrencia de remociones en masa, aluviones, deslizamientos y caídas de rocas en nivel alto, moderado y bajo de zonas ubicadas en las comunas de Natales y Torres del Paine.

CONAF hace un llamado a la precaución, señalando que la apertura del sendero Base Torres y tramo del Paso John Garner se realizará cuando las condiciones garanticen la seguridad de los y las visitantes.